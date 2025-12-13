Украина впервые за 12 лет получила "серебро" на "Детском Евровидении-2025": выступление пробирает до мурашек

София Нерсесян на "Детском Евровидении-2025" / © instagram.com/junioreurovisionofficial

Представительница Украины на "Детском Евровидении-2025" София Нерсесян заняла второе место на конкурсе, который состоялся в Грузии.

Так, 10-летняя артистка вышла на сцену финала с песней "Мотанка" — глубокой, символической композицией, соединившей украинские традиции, эмоции и современный сценический язык.

София выступала под номером шесть и сразу приковала к себе внимание. Она появилась в белом костюме с красной бахромой и орнаментами в форме сердца, которые подчеркивали национальный код номера. Центральным образом стала украинская кукла-мотанка — древний оберег, который в постановке превратился в голос детей, стремящихся к защите, безопасности и миру.

Номер отличался эмоциональностью, продуманной хореографией и зрелищными спецэффектами. София уверенно держала сцену, а ее искренность и сила исполнения не оставили равнодушными ни зал, ни зрителей по ту сторону экранов. После завершения песни зал взорвался овациями, а юная певица обратилась к публике с проникновенными словами: «Люблю вас, Европа! Спасибо, Европа! Очень вас люблю!».

По итогам голосования Украина набрала 177 баллов. Национальные жюри отдали Софии 79 баллов. Самую высокую оценку — 10 баллов — Украина получила от Сан-Марино и Черногории. По 8 баллов дали Хорватия, по 6 — Мальта, Армения, Грузия и Франция.

В то же время настоящим триумфом для Украины стало зрительское голосование. От публики София Нерсесян получила 98 баллов и стала победительницей телеголосования, что кардинально повлияло на финальный результат конкурса. Именно благодаря поддержке зрителей Украина поднялась на второе место, уступив в общем результате только Франции, которая в этом году одержала победу.

Результаты голосования «Детского Евровидения-2025» / © instagram.com/suspilne.eurovision

Отметим, в «Детском Евровидении-2025» приняли участие 18 стран. Победителя определяли по комбинированной системе: 50% баллов — от национальных жюри, еще 50% — от зрителей. Для Украины этот результат стал историческим возвращением в лидеры конкурса. Все потому, что в этом году наша страна впервые с 2013-го получила почетное второе место.