Солнце ведет себя непредсказуемо: NASA показало тревожные кадры звезды (видео)

Солнце / © Associated Press

Реклама

Солнечный зонд Parker Solar Probe впервые зафиксировал в деталях, как часть магнитного материала после мощного выброса снова падает обратно на Солнце. Новые данные получили во время рекордного сближения аппарата со звездой в декабре 2024 года.

Об этом сообщило NASA.

Во время выброса корональной массы не вся плазма и магнитные поля покидают Солнце. Часть материала формирует так называемые «приливы» — сгустки вещества, которые возвращаются в солнечную атмосферу и меняют ее структуру. Ранее такие явления наблюдали только издалека, но Parker Solar Probe увидел их изнутри солнечной короны.

Реклама

24 декабря 2024 года зонд пролетел на расстоянии около 3,8 миллиона миль от поверхности Солнца. Его камера WISPR зафиксировала момент, когда после выброса корональной массы вытянутые потоки плазмы начали падать обратно. Это позволило ученым впервые точно измерить скорость и размеры этих потоков.

Ученые объясняют: во время взрывов корональной массы скрученные магнитные линии рвутся и перестраиваются — процесс называют магнитным пересоединением. Часть новообразованных магнитных петель направляется в космос, а часть сшивается обратно с Солнцем. Эта «рециркуляция» может менять магнитный ландшафт звезды и даже влиять на направление следующих солнечных выбросов.

По словам специалистов NASA, даже незначительное изменение траектории коронального выброса имеет значение: оно может определить, достигнет ли солнечная буря Земли, Марса или пройдет мимо. Это напрямую связано с безопасностью спутников, GPS-навигации, энергосистем и будущих пилотируемых миссий.

Полученные результаты помогут усовершенствовать модели космической погоды и точнее прогнозировать ее влияние на Землю и другие планеты. В NASA отмечают: с дальнейшими пролетами Parker Solar Probe ученые смогут лучше понять, как меняется Солнце — особенно в период перехода от солнечного максимума к минимуму.

Реклама

Напомним, NASA потеряла контакт с одним из трех своих спутников на орбите Марса — аппаратом MAVEN, который исчез за обратной стороной планеты 6 декабря. Хотя такая потеря сигнала прогнозируемая, сеть DSN не смогла повторно захватить сигнал, и теперь операционные группы исследуют аномалию, что угрожает не только научным исследованиям.