- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 222
- Время на прочтение
- 2 мин
Что произойдет с авто, если залить в бак старый бензин: объяснение механиков
Бензин, долго стоящий в канистре, постепенно теряет свои свойства и может навредить двигателю. Механики объяснили, какие риски несет заправка старым топливом.
Многие водители держат бензин или дизель в канистрах «на черный день» — особенно учитывая использование генераторов. Впрочем, топливо имеет ограниченный срок хранения, после которого оно теряет свои свойства и может навредить автомобилю.
Об этом сообщает издание «Твоя Машина».
Обычно бензин и дизель считают пригодными к использованию в течение года, однако решающую роль играют условия хранения. Если тара не является полностью герметичной, горючее начинает портиться значительно раньше. В первую очередь снижается октановое число, а состав бензина постепенно меняется.
Львовский механик Михаил Мыськив объясняет, что иногда уже через несколько месяцев бензин превращается в агрессивную смесь. В результате забиваются фильтры, двигатель работает с перебоями, а владелец авто рискует получить серьезные расходы на ремонт.
Дополнительную опасность представляет влага. В сырых гаражах в канистру может попасть вода, и заправка таким топливом способна вызвать серьезные проблемы с топливной системой.
На испорченный бензин обычно указывают резкий неестественный запах, потемнение и потеря прозрачности, а также осадок на дне емкости.
Специалисты отмечают: в некоторых случаях старое топливо допускается разбавлять свежим в пропорции 1:10, однако безопаснее не экспериментировать. Оптимальный вариант — утилизировать его. Если же объем небольшой, бензин можно использовать для разжигания костра на пикнике.
Напомним, ранее мы рассказывали о популярной ошибке водителей электромобилей — заряжать машину «до полного». Эксперты отмечают, что такая привычка может значительно сократить срок службы батареи авто.