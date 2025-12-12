Что произойдет с авто, если залить в бак старый бензин: объяснение механиков

Канистры

Многие водители держат бензин или дизель в канистрах «на черный день» — особенно учитывая использование генераторов. Впрочем, топливо имеет ограниченный срок хранения, после которого оно теряет свои свойства и может навредить автомобилю.

Об этом сообщает издание «Твоя Машина».

Обычно бензин и дизель считают пригодными к использованию в течение года, однако решающую роль играют условия хранения. Если тара не является полностью герметичной, горючее начинает портиться значительно раньше. В первую очередь снижается октановое число, а состав бензина постепенно меняется.

Львовский механик Михаил Мыськив объясняет, что иногда уже через несколько месяцев бензин превращается в агрессивную смесь. В результате забиваются фильтры, двигатель работает с перебоями, а владелец авто рискует получить серьезные расходы на ремонт.

Дополнительную опасность представляет влага. В сырых гаражах в канистру может попасть вода, и заправка таким топливом способна вызвать серьезные проблемы с топливной системой.

На испорченный бензин обычно указывают резкий неестественный запах, потемнение и потеря прозрачности, а также осадок на дне емкости.

Специалисты отмечают: в некоторых случаях старое топливо допускается разбавлять свежим в пропорции 1:10, однако безопаснее не экспериментировать. Оптимальный вариант — утилизировать его. Если же объем небольшой, бензин можно использовать для разжигания костра на пикнике.

Специалисты отмечают: в некоторых случаях старое топливо допускается разбавлять свежим в пропорции 1:10, однако безопаснее не экспериментировать. Оптимальный вариант — утилизировать его. Если же объем небольшой, бензин можно использовать для разжигания костра на пикнике.