Завтра, 10 декабря, в православном календаре день памяти святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Мина был христианским мучеником, жившим в III–IV веках, и его деятельность связывается с Египтом. Он известен как защитник веры и чудотворец, к нему обращались за исцелениями и помощью в делах жизни. По преданию, Мина отличался большим благочестием с юных лет и смелостью перед гонениями на христиан. В Катакомбах Египта, где хоронили мучеников, остались свидетельства его мученической смерти. Его мученический подвиг заключался в отказе отречься от Христа под пыткой.

Ермоген был христианским священником или диаконом (в зависимости от версии), жившим в период ранних гонений на христиан. Его мученичество связано с жертвенной проповедью веры среди язычников и стойкостью к насилию власти. Ермоген отличался мудростью, наставничеством для молодых христиан и усердной молитвой. По преданию, его казнили вместе с учениками или близкими сподвижниками, в том числе с Евграфом.

Евграф был сподвижником святых Мины и Ермогена, часто упоминается как молодой ученик или диакон, поддерживавший старших в их служении. Также потерпел мученическую смерть за веру. Часто его описывают как пример преданности и чистоты сердца, смелого свидетеля христианства.

Приметы 10 декабря

Красные облака на закате или рассвете — ждите ветреную погоду.

Сухая погода 10 декабря — будет засушливое лето.

Ночью звезды светят ярко — к морозу.

Что завтра нельзя делать

За народными верованиями не советуют тратить время в домашних стенах — день следует провести активно и с пользой. Также традиции предостерегают: не пеките в этот день пироги с картофелем или капустой, потому что это якобы предполагает голодную зиму. Лучше отдать предпочтение выпечке с ягодами или фруктами.

Что можно делать завтра

Святой Мина считается образцом миролюбия и гармонии, поэтому к нему обращаются с молитвами о спокойствии и согласии в сердцах людей. В день его чествования православные просят у святого мира для мира и семей. Кроме того, к святому Мине обращаются за помощью при болезнях глаз: верят, что он очищает взгляд, снимает пелену, которая мешает различать добро от зла и истину от лжи.