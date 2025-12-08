Какой праздник 9 декабря 2025 года / © ТСН

9 декабря 2025 года — вторник. 1384-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 9 декабря, верующие празднуют Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Иоаким и Анна были благочестивыми, но бездетными супругами. В древнееврейской традиции бездетность считали знаком Божьей немилости. Супруги долго молились о даре ребенка, сохраняя веру, смирение и надежду. И Господь услышал их молитвы — Анна зачала Пресвятую Деву Марию чудесным образом, хотя не вне природного пути, а как особое действие Божьей благодати в их жизни.

Зачатие Марии — это первое видимое звено в цепи событий, которые приведут к рождению Мессии. Поэтому свято называют преддверием радости, ибо именно с этого момента осуществляется Божий замысел о Воплощении Сына Божьего. Этот праздник прославляет также глубокое духовное единство христианских супругов: его верность, любовь, взаимную молитву и совместное несение жизненных трудностей.

Что нельзя делать 9 декабря

Нельзя выполнять грязную работу — это осторожный день, исполненный молитвы.

Не следует стирать, особенно в холодной воде — вода в этот день “строгая” и может забрать силу.

Запрещено выносить мусор после заката — иначе “вынесете” благосостояние и счастье.

Народные приметы и традиции на 9 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

9 декабря снежит — ждите снежную зиму;

теплый день — зима обещает быть мягкой;

чистое небо — до большого количества солнечных дней зимой;

птицы низко летают — ждите морозов;

белки и зайцы собирают много запасов — зима будет суровой.

9 декабря белки и зайцы собирают много запасов — зима будет суровой / © pexels.com

В народе 9 декабря носило название Анны звезды. Наши предки отмечали период, когда начинала “сеяться” зима, а ночи становились длинными и холодными.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 декабря

Какие завтра именины: Василий, Владимир, Александр, Степан, Анна.

Талисманом человека, рожденного 9 декабря является александрит. Этот камень обладает уникальным свойством — его оттенок меняется в зависимости от света. Ему приписывают мощную магическую энергию: издавна считалось, что он способен открывать тайны будущего и помогает заглянуть в занавес времени.

В этот день родились:

1955 год — Мария Яцимирская, украинская филолог и политолог, доктор политических наук Украинского свободного университета, заведующая кафедрой языка средств массовой информации Львовского университета имени Ивана Франко;

1974 год — Александр Федорченко, военнослужащий Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно);

1987 год — Андриана Сусак-Арехта, военнослужащая Вооруженных сил Украины, участница русско-украинской войны, председатель Женского ветеранского движения.

Памятные даты 9 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 декабря:

1879 год — Томас Эдисон получил патент на угольный микрофон;

1905 год — во Франции принят закон, который окончательно отделял церковь от государства;

1909 год — основан футбольный клуб “Боруссия” (Дортмунд);

1917 год — в Крыму создан курултай — высший орган самоуправления крымских татар;

1918 год — Директория УНР отменила законы гетманского правительства относительно рабочего законодательства и восстановила восьмичасовой рабочий день;

1948 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию против геноцида и определила наказание за его совершение;

1953 год — американская компания “Дженерал Электрик” объявила об увольнении работников с коммунистическими убеждениями;

1968 год — в Сан-Франциско на конференции Дуглас Энгельбарт впервые публично показал компьютерную мышь и гипертекст;

1991 год — Михаил Горбачев выступил против создания Содружества Независимых Государств (СНГ);

1994 год — возле Канады затонуло сухогруз “Сальвадор Альенде” Черноморского пароходства: погибли 7 человек, 22 пропали без вести, двое спасены;

1997 год — совершен первый телефонный звонок в сети мобильного оператора «Киевстар»;

2004 год — вступили в силу законы Украины об изменениях в Конституцию и особенности проведения голосования на президентских выборах 26 декабря;

2011 год — украинская студия GSC Game World объявила о закрытии: проекты STALKER 2 и другие были заморожены.

Какой завтра праздник в Украине и мире

9 декабря в Украине и мире празднуют Международный день ветеринарной медицины / © unsplash.com

9 декабря в Украине и мире празднуют Международный день ветеринарной медицины. Праздник начат Международной ветеринарной ассоциацией (World Veterinary Association) для чествования ветеринаров во всем мире. Выбор даты связан с рождением основателя современной ветеринарной науки — Рудольфа Вирихо (Rudolph Virchow), внесшего значительный вклад в понимание зоонозных болезней (болезней, передаваемых от животных человеку).

Также 9 декабря Международный день борьбы с коррупцией. День приурочен к Конвенции ООН против коррупции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 году. Конвенция является первым международным договором, который определяет меры по борьбе с коррупцией во всем мире и призывает государства к совместным действиям против взяточничества, злоупотребления властью и других форм коррупционных преступлений.

А еще 9 декабря Международный день памяти жертв преступлений геноцида. Праздник установлен в связи с принятием Международной конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года. Конвенция стала первым международным документом, закрепляющим юридическую ответственность за геноцид и призывающим страны предотвращать это преступление.