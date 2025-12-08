В Запорожье задержали военного ТЦК по подозрению в убийстве — детали

Сотрудник ТЦК был задержан по подозрению в убийстве / © УНІАН

В Запорожье военнослужащий ТЦК был задержан по подозрению в убийстве.

Информацию об инциденте подтверждает Запорожский областной ТЦК и СП.

«Сегодня средства массовой информации распространили сведения о том, что в г. Запорожье военнослужащий один из районных территориальных центров комплектования задержан представителями Национальной полиции Украины по подозрению в совершении тяжкого преступления, квалифицированного по ч.1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство)», — говорится в сообщении

По данным Запорожского областного ТЦК, инцидент произошел вчера военный ныне в СИЗО. Обстоятельства, причины и мотивы выясняются следствием.

Как добавляет местное издание «Забор», по предварительной информации, в Запорожье вчера, 7 декабря, было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения с телесными повреждениями. Правоохранители установили, что к преступлению причастен сотрудник военкомата 1983 года рождения.

В ТЦК заверили, что «категорически осуждают действия военнослужащего».

«Поступок, в котором его подозревают, не имеет ничего общего с военной честью, обязанностью защитника или задачами ТЦК и СП. Военная форма не является индульгенцией от ответственности, а наоборот — отягчающим обстоятельством в моральном аспекте», — говорится в сообщении ТЦК.

Ранее сообщалось, что во Львове гражданский во время мобилизационных мероприятий зарезал ножом военного ТЦК, которым оказался ветеран АТО и полномасштабной войны, уволен в тыл по состоянию здоровья.