- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 275
- Время на прочтение
- 1 мин
В Запорожье задержали военного ТЦК по подозрению в убийстве — детали
В Запорожье разгорелся громкий скандал: сотрудник районного ТЦК и СП был задержан по подозрению в совершении умышленного убийства.
В Запорожье военнослужащий ТЦК был задержан по подозрению в убийстве.
Информацию об инциденте подтверждает Запорожский областной ТЦК и СП.
«Сегодня средства массовой информации распространили сведения о том, что в г. Запорожье военнослужащий один из районных территориальных центров комплектования задержан представителями Национальной полиции Украины по подозрению в совершении тяжкого преступления, квалифицированного по ч.1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство)», — говорится в сообщении
По данным Запорожского областного ТЦК, инцидент произошел вчера военный ныне в СИЗО. Обстоятельства, причины и мотивы выясняются следствием.
Как добавляет местное издание «Забор», по предварительной информации, в Запорожье вчера, 7 декабря, было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения с телесными повреждениями. Правоохранители установили, что к преступлению причастен сотрудник военкомата 1983 года рождения.
В ТЦК заверили, что «категорически осуждают действия военнослужащего».
«Поступок, в котором его подозревают, не имеет ничего общего с военной честью, обязанностью защитника или задачами ТЦК и СП. Военная форма не является индульгенцией от ответственности, а наоборот — отягчающим обстоятельством в моральном аспекте», — говорится в сообщении ТЦК.
Ранее сообщалось, что во Львове гражданский во время мобилизационных мероприятий зарезал ножом военного ТЦК, которым оказался ветеран АТО и полномасштабной войны, уволен в тыл по состоянию здоровья.