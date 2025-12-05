Убийство военнослужащего ТЦК во Львове: в окружении подозреваемого ошеломили тем, из какой он семьи

Подозреваемый в убийстве военного Григорий Кедрук арестован по решению суда / © ТСН

Стали известны новые подробности о личности 30-летнего Григория Кедрука, подозреваемого в жестоком убийстве военного из территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрия Бондаренко, с которым сегодня с военными почестями прощались во Львове.

Как сообщила в комментарии для ТСН.ua руководитель отдела информационной политики Львовской областной прокуратуры Ольвия Герляк, подозреваемый жил во Львове, снимал там квартиру, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал и не имел судимостей.

В то же время, как узнал ТСН.ua, семья подозреваемого имеет отношение к селу Стрильск Сарненского района Ровенской области.

«Григорий рос в семье, где часть родственников были длительное время учителями. Его бабушка, дед и, насколько известно, его дядя все учительствовали. Родители этого мужчины давно развелись, но в целом о семье были только положительные отзывы. Когда услышали фамилию подозреваемого, то конечно от этого шок. Надеемся, что следствие объективно разберется. О родителях Григория могу сказать следующее: отец был предпринимателем, сейчас, возможно, живет за границей. Мать Григория, кажется, работала на заводе», — рассказала нам одна из представительниц местных властей.

В то же время, на государственном портале «Судебная власть Украины» содержится информация о том, что мужчина, персональные данные которого полностью совпадают с данными подозреваемого, 12 лет назад, в начале 2013 года, судился со своим отцом и требовал от последнего денежной помощи для обучения в харьковском университете. Истец Григорий Кедрук потребовал, чтобы отец платил алименты в размере 500 грн. ежемесячно. Сарненский районный суд Ровенской области тогда удовлетворил иск Григория Кедрука.

Убийство военного ТЦК: какой мотив

Подозреваемый в убийстве военного Григорий Кедрук утверждает, что момента нападения не помнит. В зале суда Григорий Кедрук подчеркнул, что во время проверки он якобы передал все необходимые документы и сразу вызвал адвоката и уверяет, что момента нападения на военнослужащего не вспоминает.

Подозреваемый заявил, что его якобы опрыскали из газового баллончика. По его словам, следующее, что он помнит — это как «четверо или три человека в форме» его избивали.

«Приехал бус, открыли дверь. Сразу я получил в лицо. Меня облили баллончиком. Следующее, что я помню, это меня четверо или три работника в форме избивают. Полиция ничего не делает. Следующее, что я помню, я открываю дверь домой, и потом я пытаюсь смыть слезоточивый газ с лица. Это все, что я помню», — заявил подозреваемый.

Также мужчина утверждает, что не находился в розыске ТЦК.

На вопрос, признает ли он, что именно ножом нанес удар работнику ТЦК, Кедрук ответил, что, «судя по всему, это было так», хотя он не может «поверить в произошедшее».

Военный ТЦК: что известно о нем

По данным оперативного командования «Запад», после нападения на военнослужащего ТЦК Юрия Бондаренко последнего доставили в больницу, где команда хирургов пыталась спасти его жизнь.

Юрий Бондаренко / © Facebook/Сергей Гришин / © Facebook/Сергей Гришин

«Несмотря на усилия медиков, в результате критической кровопотери он умер. Юрий был участником боевых действий и продолжал служить Украине в подразделениях ТЦК и СП, выполняя задачи, являющиеся важной частью обороны государства во время войны. Эта трагедия демонстрирует более глубокую тенденцию, которая постепенно приобретает опасные признаки: часть украинцев начинает воспринимать военных как постороннюю силу, которая якобы угрожает их повседневной жизни, а не как защитников, обеспечивающих возможность этой жизни продолжаться», — сообщили в командовании «Запад».

Мобилизация и нападения: второй случай за год

Напомним, по данным правоохранителей, это убийство стало вторым случаем за этот год, где жертвами стали военнослужащие ТЦК. В начале года на Полтавщине был застрелен военнослужащий Александр Сикальчук.

Военнослужащий ТЦК Александр Сикальчук

По официальным данным командования Сухопутных войск, на АЗС в Пирятине во время сопровождения военнообязанных в учебный центр произошло вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП). В результате тяжелого ранения мужчина скончался. Впоследствии правоохранители выяснили, что нападение совершил 40-летний житель города Лубны Вадим К., по версии следствия, он пытался таким образом освободить родственника своей сожительницы от мобилизации.

Сейчас, по состоянию на декабрь, в этом деле продолжаются судебные разбирательства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что подозреваемому в убийстве военного ТЦК во Львове избрали меру пресечения.