Гороскоп на 5 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит поддаваться на провокации

Каждый из нас может ощутить чувство неудовлетворенности — собой, карьерой, финансовым положением и — особенно! — личной жизнью.

Не стоит поддаваться на провокации, которые могут устраивать нам звезды — уже завтра от всех сомнений и сожалений не останется и следа, так зачем зря тратить нервы и поддаваться унынию

Овен

Не делайте скоропалительных выводов из событий, свидетелем которых станете — просто зафиксируйте их в своем сознание, а потому хорошо обдумайте на досуге –все не так просто, как покажется вам на первый взгляд.

Телец

Постарайтесь не обижать родных и близких людей, даже если вам покажется, что они ведут себя из рук вон: слова, сказанные под влиянием недоброй минуты, еще долго будут аукаться вам, делая отношения невыносимыми.

Близнецы

Постарайтесь не дать одолевающей вас с утра депрессии ни единого шанса не единого шанса — загрузите себя работой по максимуму: когда занят важным делом, и время летит быстрее, и предаваться унынию некогда.

Рак

Нынешний день — прекрасное время для достижения профессиональных целей: энергии, отпущенной вам звездами, с лихвой хватит на то, чтобы не только выполнить, но и перевыполнить даже самые грандиозные планы.

Лев

Прежде чем сделать решительный шаг, который многое изменит в вашей жизни, тщательно просчитайте все существующие доводы «за» и «против»: в противном случае потери могут оказаться куда серьезнее, чем приобретения.

Дева

Какие бы препятствия ни возникали на вашем пути, продолжайте двигаться вперед: если вы сейчас откажетесь от своих намерений, то очень быстро об этом пожалеете, но, скорее всего, провернуть фарш назад будет нельзя.

Весы

В этот день не рекомендуется выяснять отношения с родными и близкими людьми: практически невозможно найти общий язык, когда глаза — вот как сегодня — застилает пелена злости и обиды, поэтому откажитесь от разборок.

Скорпион

Не воспринимайте критику, которая может сегодня прозвучать в ваш адрес, в свой адрес как катастрофу: окружающие имеют право высказать свое мнение о ваших поступках, а вам нужно сделать из их слов правильные выводы.

Стрелец

От поступков, которые вы совершите в этот день, в значительной степени будет зависеть ваше ближайшее будущее, поэтому тщательно продумывайте каждый шаг — не допускайте легкомысленных и опрометчивых действий.

Козерог

Не стоит выплескивать негативную энергию на находящихся рядом людей, лучше направить ее в мирное русло — например, устроить генеральную уборку или быстрым шагом отправиться на прогулку в ближайший парк.

Водолей

Хороший день для любых — особенно, профессиональных — начинаний: можно давать старт новым проектам и открывать свой бизнес — звезды позаботятся о том, что обстоятельства для этого сложились благоприятные.

Рыбы

Начните день с активных действий — например, занятий спортом: посетите спортзал или бассейн, тогда, благодаря прекрасной физической форме, которую вы в результате обретете, справиться с делами будет легче.

