Pantone выбрал цвет 2026 года

По словам исполнительного директора Литрис Айсман, Cloud Dancer «ассоциируется с новым началом и символизирует желание начать все заново». Ключевой особенностью оттенка является его совершенная колористическая нейтральность — это белый, который не идет ни в тепло, ни в холод.

«Это легкий белый цвет, пронизанный умиротворением; он приглашает к настоящему расслаблению и сосредоточенности и позволяет мыслям свободно путешествовать, а творчеству — дышать», — говорят в компании.

Благодаря своему пространственному, развернутому присутствию PANTONE 11-4201 Cloud Dancer создает среду, где функциональность и ощущения переплетаются, формируя атмосферу спокойствия и просторности, обеспечивая приют визуальной чистоты, вдохновляющей на благополучие и легкость.

«Цвет года Pantone 2026 — PANTONE 11-4201 Cloud Dancer — это ключевой структурный оттенок, чья универсальность служит опорой для всего цветового спектра, позволяя каждому цвету засиять. В мире, где цвет стал синонимом персонального самовыражения, этот оттенок способен адаптироваться, гармонизировать и создавать контраст, придавая ощущение воздушной легкости всем продуктам и пространствам — как в самостоятельном применении, так и в сочетании с другими тонами».

Напомним, что цветом 2025 года компания назвала оттенок Mocha Mousse.