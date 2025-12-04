Козерог / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 5 декабря?

День позитивной и при этом спокойной и уравновешенной энергетики, и для финала рабочей недели это понятно, логично и объяснимо. Необходимо постепенно переходить в режим выходных дней, а спешка внесет сумбур как в поступки, так и в течение жизни в целом. Вторую половину дня — разумеется, если выпадет такая возможность, необходимо посвятить отдыху, таким образом удастся аккумулировать энергию, которая понадобится нам уже в начале новой недели.

Козерог

Козерогам звезды советуют на время отвлечься от решения профессиональных вопросов и уделить внимание своему жилью, которое часто страдает от того, что представители знака по причине занятости упорно игнорируют его состояние. Сделав простую — а еще лучше, генеральную — уборку, они заметят, что жизнь, как говорят в старом анекдоте, налаживается. Причиной хороших перемен станет расчищенное пространство, по которому беспрепятственно сможет двигаться позитивная энергия.

