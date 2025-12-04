Украсила желтое платье орхидеей: королева Максима ошеломила мир оригинальным образом

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Второй день государственного визита в Суринам у короля Виллем-Александра и королевы Максимы был очень насыщенным, ведь пара вместе с президентом Дженнифер Гирлингс-Саймонс посетили фонд, занимающийся развитием детей и молодежи через искусство, культуру и образование, Институт природных ресурсов и инженерных исследований а также общественный центр.

Однако королева Максима решила не отказываться от каблуков и обула бежевые туфли-лодочки. Но главной изюминкой ее образа стало платье — королева выбрала желтый наряд от своего любимого бренда Natan, который в ее гардеробе уже много лет. Это было платье до колен с напуском на топе и юбкой на запах, которую также украшали складки.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Образ Максима также дополнила шляпкой креативного дизайна, и оригинальными украшениями. Королева обожает нетрадиционные ювелирные изделия, особенно флористических дизайнов, в виде змей, насекомых или бабочек, поэтому ее брошь-орхидея не стала сюрпризом.

Королева Максима / © Getty Images

Украшение очень реалистичное и похоже на настоящий тропический цветок, но на самом деле сделано из ткани и украшено бисером.

Королева Максима / © Getty Images

Также в Суринаме король и королева посетили культурный вечер в театре в столице страны Парамарибо. Мероприятие устроили они сами, как благодарность за гостеприимство. В тот день Максима удивила всех платьем с узором, которое напоминало индийское сари.