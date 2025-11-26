В ярком платье с оборками: королева Максима продолжает свой визит в Индонезию

Королева Максима / © Getty Images

Ее Величество приехала в качестве специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам финансового здоровья (UNSGSA).

На фото Максима позирует вместе с жителями во время посещения комплекса субсидируемого жилья для малообеспеченных семей в Бекаси, Западная Ява.

Королева Максима / © Getty Images

Королева в этот раз тоже отдала предпочтение яркому наряду. На ней было платье салатового оттенка, с длинными рукавами и сборкой на талии, к которому она подобрала замшевые туфли-лодочки на каблуках. Также образ Максима дополнила зелеными серьгами-кольцами, волосы распустила и сделала легкий макияж на лице.

Королева Максима / © Getty Images

Днем ранее Максима в костюме горчичного цвета, который состоял из блузы с длинными рукавами и штанов-палаццо от Natan Сouture посетила деревню Лавеян Батик в Суракарте.