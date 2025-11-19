- Дата публикации
В бордовом платье и шляпе: элегантная королева Максима встречала великогерцогскую чету Люксембурга в Гааге
Король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга королева Максима приняли в Гааге великих герцогов Люксембурга Гийома и Стефанию
Приветственная встреча и последующая аудиенция состоялась во дворце Хейс-тен-Бос в Гааге.
Для приема королева Максима выбрала платье бордового оттенка от Natan Couture с круглым воротником, драпировкой на талии и ассиметричным подолом. Бюст королевы украшала бриллиантовая брошь-насекомая из королевской коллекции, на голове у нее была шляпа от Fabienne Delevingne, а в руках клатч от Sophie Habsburg.
Великая герцогиня люксембургская была в светлом платье-пальто с красивым воротником, миниатюрной шляпе-таблетке, а к ней подобрала клатч в тон и нюдовые туфли-лодочки на каблуках. Стефания собрала волосы в низкую прическу, сделала макияж и красный маникюр.
Король Виллем-Александр и великий герцог Гийом облачились в темно-синие классические костюмы, были в рубашках и с галстуками.
Напомним, недавно великий герцог Люксембурга Гийом и великая герцогиня Стефания приехали с визитом в Берлин. Там герцогиня появилась в молочно-белом пальто от Natan Couture с поясом на талии и обута в туфли-лодочки оттенка бордо тоже от Natan Couture.