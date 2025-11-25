Церковный праздник 26 ноября / © unsplash.com

Завтра, 26 ноября, в православном календаре день памяти святого преподобного Алипия, столбника. Детали о ранней жизни Алипия почти не сохранились. Известно, что он родился в IV-V веке в Каппадокии или в Малой Азии, регионе, где активно развивалось христианское монашество. Его воспитание было глубоко христианским, и уже юношей он стремился к жизни отшельника.

Алипий решил удалиться от мира и посвятить себя молитве и строгому аскетизму. Сначала он жил в монастыре, но быстро ощутил потребность в более строгом подвижничестве, которое часто практиковали “столпники” — монахи, проводившие большую часть жизни, стоя на высоких колоннах, в постоянной молитве.

Алипий стал столбцом, то есть человеком, избравшим для себя физически строгий и символический образ жизни: он проводил много лет на высокой колонне, без удобств, ограничивая себя в пище и сне, чтобы сосредоточиться на духовном совершенствовании и молитве.

Его главной целью было непрерывное общение с Богом. Он практиковал глубокое одиночество и постоянный внутренний подвиг. Известно, что Алипий отказывался от каких-либо материальных благ, стремясь к полному отрыву от мира.

Алипий был учеником святого Стефана Сурожского, обучавшего аскетизму и глубокой молитве. Как и его наставник, Алипий считал, что подлинная жизнь монаха заключается в самоотверженности Богу и постоянном духовном самосовершенствовании. Его пример вдохновлял многих монахов и простых людей, стремившихся к духовной жизни.

Преподобный Алипий почитается как один из выдающихся столбцов, показавших, что через полное самоотречение и молитву человек может достичь большой духовной глубины. Его память чтят в церковных календарях Православной Церкви, а его жизнь служит примером сурового, но чистого и самоотверженного подвижничества.

Приметы 26 ноября

Народные приметы 26 ноября

Морозное утро сулит долгую и холодную зиму.

Сильный северный ветер в этот день предвещает суровую зиму.

Чистое небо утром — снегопад в течение недели.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, в этот день нежелательно отправляться на охоту или ехать в дальний путь. Если отложить поездку невозможно, следует перед отправкой искренне помолиться, чтобы она прошла безопасным и удачным образом.

Что можно делать завтра

По народным верованиям, чтобы заручиться благословением святого, 26 ноября следует активно трудиться и приложить усилия. Также в этот день пытались погасить все долги, чтобы новый год был щедрым и финансово удачным.