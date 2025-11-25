Представители США и РФ провели непубличные переговоры в Абу-Даби по мирному плану - что известно

Дэн Дрисколл / © Associated Press

Министр армии США Дэн Дрисколл во вторник проводит в Абу-Даби встречу с российскими чиновниками, чтобы передать обновленный проект мирного соглашения по завершению войны в Украине. На этой встрече нет госсекретаря Марк Рубио и других высокопоставленных американских переговорщиков.

Об этом сообщает Politico.

По данным высокопоставленного чиновника США, Дрисколл представляет Москве проект мира, который Вашингтон и Киев согласовали в воскресенье. Это ключевой этап в попытках администрации Дональда Трампа добиться прекращения войны.

По информации источников, знакомых с ходом переговоров, обновленный план сокращен с 28 до 19 пунктов. С него убрали вопрос о передаче Украиной Донбассу России и других наиболее чувствительных территориальных требований — их отложили для прямого обсуждения между президентами Трампом и Зеленским.

В Госдепе заявили, что команда Трампа - включая Рубио и спецпосланника Стива Виткоффа - "10 месяцев работала над тем, чтобы остановить бессмысленную и разрушительную войну".

В то же время в Белом доме подчеркнули, что Трамп "ценит усилия Дрисколла" по сбору позиций обеих сторон для формирования "реалистического соглашения об устойчивом мире".

Дрисколл, которого Трамп называет своим "парнем по дронам", прибыл в Абу-Даби после визита в Киев, где встретился с Зеленским и рядом послов. До этого он вместе с американской делегацией посетил Женеву для консультаций с европейскими партнерами.

После этих встреч Рубио, Виткофф и другие американские переговорщики вернулись в Вашингтон, а союзники по НАТО получают отдельные брифинги о ходе процесса.

Европейские дипломаты отмечают, что во время женевского раунда "был достигнут определенный прогресс", но предупреждают: путь к соглашению еще длинный, а Москва сохраняет жесткую позицию.

Ранее сообщалось, что Трамп встретится со своим госсекретарем Марко Рубио, чтобы обсудить обновленный мирный план по Украине.