"Мы двигаемся к завершению войны с большим импульсом": в США сделали громкое заявление

Флаги США и Украины / © Associated Press

Временно поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис заявила, что Соединенные Штаты испытывают «большой импульс» в продвижении к завершению войны между Украиной и Россией. Она отметила беспрецедентную дипломатическую активность, которая состоялась в последние дни.

Об этом Джули Дэвис сообщила в ходе встречи с журналистами в Киеве.

«С первого дня президент Трамп ясно заявил, что хочет, чтобы война между Украиной и Россией закончилась. Сегодня мы двигаемся к этой цели с ощущением большого импульса. За последние 36 часов мы увидели поразительно темп дипломатической деятельности, один из самых амбициозных за мои 30 лет как дипломата», — отметила Джули Дэвис.

Также она добавила, что вместе с министром Дэном Дрисколлом встретились с украинскими лидерами и обсудили жесткие сроки этих усилий. Также обсудили видение президента Дональда Трампа по миру в Украине с критериями, которые важны для украинцев.

«Мы двигаемся вперед. Есть еще многое сделать. Мы двигаемся вперед сегодня и в ближайшие дни», — подытожила она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил секретарю армии США Дану Дрисколлу о готовности Киева вести переговоры о новом мирном плане администрации Дональда Трампа.

Офис президента Украины официально сообщил о получении от американской стороны проекта мирного плана, который может активизировать дипломатический процесс и подтвердил готовность Киева к конструктивной работе.