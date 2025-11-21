Графики отключений света 22 ноября: сколько будут продолжаться ограничения в Киеве и регионах

Отключение света в Украине 22 ноября / © ТСН.ua

В Украине в субботу, 22 ноября, будут действовать почасовые графики отключения света для бытовых потребителей. Причина отключений — повреждение объектов энергосистемы в результате российских ударов.

Об этом сообщили в ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в Киеве 22 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 22 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине

График отключения света на Днепропетровщине 22 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Сумской области

На изображении: желтые окошки — часы, когда есть свет, темные окошки — часы без электричества

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 22 ноября / © Ровенская областная государственная администрация

График отключения света во Львовской области

График отключения света во Львовской области 22 ноября

Напомним, премьер Юлия Свириденко сообщила, что власти ты энергетики принимают все необходимые меры, чтобы уже в ближайшие дни сократить отключение света в Украине.

