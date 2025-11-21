- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1319
- Время на прочтение
- 1 мин
Графики отключений света 22 ноября: сколько будут продолжаться ограничения в Киеве и регионах
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на субботу, 22 ноября, для Киева и регионов.
В Украине в субботу, 22 ноября, будут действовать почасовые графики отключения света для бытовых потребителей. Причина отключений — повреждение объектов энергосистемы в результате российских ударов.
Об этом сообщили в ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения света на Днепропетровщине
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Ровенской области
График отключения света во Львовской области
Напомним, премьер Юлия Свириденко сообщила, что власти ты энергетики принимают все необходимые меры, чтобы уже в ближайшие дни сократить отключение света в Украине.
Новость дополняется