Российские военные / © Associated Press

Российские оккупанты из южной части Покровска продвигаются в центральную часть города, которая постепенно переходит под контроль врага.

Об этом сообщили в пятницу, 21 ноября, обозреватели мониторингового ресурса DeepState.

По информации аналитиков, россияне обустраивают позиции, закрепляются и переходят в стадию полноценной битвы за населенный пункт.

«Удается осуществлять активную охоту в районе железной дороги, чтобы не давать противнику также взять там местность под контроль, однако большое количество фиксаций уже в северной части города указывает на признаки, что красная зона в скором времени достигнет железнодорожного полотна, особенно в юго-западной части Покровска», — сообщили о противодействии оккупантам в обзоре.

По данным DeepState, увеличилась фиксация групп вражеской пехоты в районе населенного пункта Ровно, который был частью важной логистической цепи к Мирнограду.

«Противник устраивает засады, обустраивает различные инженерные препятствия и делает невозможным нормальное передвижение, что уже давно превратилось в лотерею. Чем больше поглощение врагом Покровска ставит под критическую угрозу удержание Мирнограда и дальнейших маневров, если они станут необходимыми», — отметили аналитики.

В обзоре утверждают, что украинские подразделения в Мирнограде продолжают держать оборону, испытывая постоянное давление с востока, юга и севера. Враг появляется на южных окраинах города, но явных закреплений пока нет.

«Битва за Покровск и Мирноград продолжается…» — подытожили в DeepState.

Напомним, ранее в этот день в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск сообщили, что украинские бойцы удерживают определенные рубежи в северной части Покровска, а также контролируют позиции южнее железной дороги.