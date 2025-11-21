"Ездит практически вечно": механик назвал самое надежное подержанное авто

Автомобиль / © motor1.com

Известный американский автомеханик и YouTube-блогер Скотти Килмер обратил внимание на модель, которую, по его мнению, большинство водителей несправедливо игнорируют на вторичном рынке. Эксперт назвал Toyota Camry Solara настоящей жемчужиной среди подержанных авто.

Об этом пишет Автомоб.

Эта модель, выпускавшаяся с 1998 по 2009 год, представляет собой сочетание легендарной надежности седана Toyota Camry со более стильным кузовом купе или кабриолета.

«Такие машины могут ездить практически вечно», — подчеркнул Килмер.

Механик подчеркнул, что Toyota Camry Solara способна дарить владельцам долгие годы беспроблемной эксплуатации.

Килмер привел пример своего друга, купившего Solara за 5500 долларов с пробегом около 100 тысяч километров. Несмотря на то, что автомобиль впоследствии попал в ДТП, его удалось легко восстановить. Сегодня этот автомобиль имеет уже более 140 тысяч километров пробега и до сих пор остается на ходу.

Благодаря своей феноменальной выносливости, Toyota Camry Solara остается одной из самых рекомендованных моделей на вторичном рынке для тех, кто ищет качественный и надежный автомобиль за небольшие деньги.

