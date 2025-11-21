Изъятая из Библии книга раскрывает тайные истории детства Иисуса

Младенец Иисус и Дева Мария / © Pexels

Написанная почти 1900 лет назад книга, известная как «Евангелие детства от Фомы», не стала канонической в Библии, поскольку раскрывает тайные истории детства Иисуса, которые ранняя церковь скрывала веками.

Об этом сообщает Daily Mail.

Книга начинает рассказ об Иисусе с возраста пяти лет, тогда как в традиционной Библии впервые упоминается о нем в возрасте 12 лет.

Этот текст рассказывает, как маленький Иисус совершал чудеса — оживлял глиняных птиц, черпал воду из разбитого кувшина и исцелял мальчика, чья нога была ранена топором.

Однако книга также изображает более темную сторону его детских лет: в некоторых историях Иисус описан как мстительный и даже жестокий ребенок.

В частности, в одном рассказе говорится, что Иисус проклял ребенка до смерти за то, что он ударил его по плечу. Когда же на него пожаловались Иосифу и Марии, он поразил обвинителей слепотой.

«Когда Иосиф увидел, что Иисус сделал такое, он разгневался, схватил Его за ухо и очень сильно дернул», — описывает дальнейшие события «Евангелие младенчества».

Мальчик разозлился на него и ответил: «Одно дело — искать и не находить, а совсем другое — поступать так глупо. Разве ты не знаешь, что я на самом деле тебе не принадлежу? Не огорчай меня».

В другом эпизоде Иосиф ведет Иисуса к учителю, чтобы тот выучил алфавит, и учитель раздражается, когда Иисус смеется над его указаниями.

Правда, в этой книге значительно больше описаний того, как юный Иисус совершает многочисленные чудеса, чтобы помочь другим.

Он чудом приумножает одно пшеничное зерно на сто мерок и раздает его бедным, вдовам и сиротам.

Иисус растягивает короткий кусок дерева, чтобы Иосиф, его земной отец, мог выполнить плотницкую работу для богатого клиента.

В одной истории он исцеляет своего брата Иакова от укуса змеи, дыша на рану, уничтожая змею и прекращая боль.

В другой раз он воскрешает умершего ребенка, возвращая его к жизни и возвращая его матери.

Несмотря на эти эпизоды, в которых Иисус изображен как сочувствующий мальчик, использующий свои чрезвычайные способности, чтобы помогать и защищать окружающих, «Евангелие детства от Фомы» было отвергнуто ранней Церковью. Упомянутые выше истории, в которых Иисус изображен как жестокий, капризный ребенок, противоречили ортодоксальному христианскому учению.

Поздняя дата его написания и связь с гностической литературой еще больше побудили лидеров ранней христианской церкви считать его неаутентичным и еретическим.

Напоминаем, в еще одной неканонической книге — Евангелии от Никодима, известном как Деяния Пилата — подробно описываются смерть и воскресение Иисуса Христа.