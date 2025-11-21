Вилучена з Біблії книга розкриває таємні історії дитинства Ісуса

Немовля Ісус та Діва Марія / © Pexels

Написана майже 1900 років тому книга, відома як «Євангеліє дитинства від Фоми», не стала канонічною в Біблії, оскільки розкриває таємні історії дитинства Ісуса, які рання церква приховувала століттями.

Про це повідомляє Daily Mail.

Книга починає розповідь про Ісуса з віку п’яти років, тоді як у традиційній Біблії вперше згадується про нього у віці 12 років.

Цей текст розповідає, як маленький Ісус здійснював чудеса — оживляв глиняних птахів, черпав воду з розбитого глечика та зцілював хлопчика, чия нога була поранена сокирою.

Однак книга також зображує темнішу сторону його дитячих років: у деяких історіях Ісуса описано як мстиву і навіть жорстоку дитину.

Зокрема в одній оповіді йдеться, що Ісус прокляв дитину до смерті за те, що вона вдарила його по плечу. Коли ж на нього поскаржилися Йосипу та Марії, він вразив обвинувачів сліпотою.

«Коли Йосип побачив, що Ісус зробив таке, він розгнівався, схопив Його за вухо та дуже сильно смикнув», — описує подальші події «Євангеліє дитинства».

Хлопчик розлютився на нього і відповів: «Одне діло — шукати і не знаходити, а зовсім інше — чинити так нерозумно. Хіба ти не знаєш, що я насправді тобі не належу? Не засмучуй мене».

В іншому епізоді Йосип веде Ісуса до вчителя, щоб той вивчив алфавіт, і вчитель дратується, коли Ісус сміється з його вказівок.

Щоправда, у цій книзі значно більше описів того, як юний Ісус здійснює численні чудеса, щоб допомогти іншим.

Він дивом примножує одне пшеничне зерно на сто мірок і роздає його бідним, вдовам та сиротам.

Ісус розтягує короткий шматок дерева, щоб Йосип, його земний батько, міг виконати теслярську роботу для багатого клієнта.

В одній історії він зцілює свого брата Якова від укусу змії, дихнувши на рану, знищуючи змію та припиняючи біль.

Іншого разу він воскрешає померлу дитину, повертаючи її до життя та повертаючи матері.

Попри ці епізоди, в яких Ісус зображений як співчутливий хлопчик, який використовує свої надзвичайні здібності, щоб допомагати та захищати оточуючих, «Євангеліє дитинства від Фоми» було відкинуто ранньою Церквою. Згадані вище історії, в яких Ісуса зображено як жорстоку, вередливу дитину, суперечили ортодоксальному християнському вченню.

Пізня дата його написання та зв’язок з гностичною літературою ще більше спонукали лідерів ранньої християнської церкви вважати його неавтентичним та єретичним.

Нагажаємо, у ще одній неканонічній книзі — Євангелії від Никодима, відомому як Діяння Пілата — детально описуються смерть і воскресіння Ісуса Христа.