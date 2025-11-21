Які пункти "мирного плану" можуть бути вигідні Україні – розбір The Telegraph

Трамп Зеленський та Путін / © ТСН.ua

«Мирний план» із 28 пунктів, розроблений спеціальними посланниками США та РФ Стівом Віткоффом і Кирилом Дмитрієвим, викликав значний резонанс, оскільки більшість його умов є вигідними Москві. Проте, як виявили журналісти, у документі містяться і ключові положення, які можуть бути прийнятні для України.

Про це пише The Telegraph.

Одним із таких пунктів є визнання суверенітету України з боку Росії. Хоча Москва в минулому ігнорувала подібні обіцянки, це положення може бути використано для обмеження її подальших «максималістських цілей».

Низка пунктів стосується військової та політичної спроможності України. План передбачає можливість вступу України до Європейського Союзу, що є однозначно вигідним для Києва.

Щодо військової сфери, то вимога щодо обмеження Збройних сил України до 600 000 осіб, хоч і є поступкою, але це значно вище російських вимог і більше, ніж обговорювалося на початку війни у 2022 році.

При цьому, як зазначають журналісти важливо, що у «мирному плані» не передбачено обмежень на далекобійну зброю для України.

Значна перевага для України міститься у гуманітарній сфері та умовах припинення вогню. Документ передбачає створення нового гуманітарного комітету, покликаного допомогти провести обмін полоненими та тілами загиблих за принципом «всіх на всіх».

Також у документі зазначено, що буде повернуто всіх цивільних полонених та дітей, яких викрала Росія, і буде реалізовано програму возз’єднання сімей.

Крім того, вигідним для Києва, за аналітикою видання, є пункт про проведення виборів в Україні протягом 100 днів після укладення перемир’я. Це не дозволяє Москві нав’язати вибори прямо під час війни.

Набуття чинності перемир’я також вигідне Україні, оскільки вимагатиме від росіян відступити за демілітаризовану зону.

Нагадаємо, дискусія навколо «плану Трампа» загострила питання про те, з ким має радитися президент Володимир Зеленський у воєнний час. Політолог Ігор Рейтерович наголошує, що рішення щодо будь-яких мирних пропозицій повинні ухвалюватися виключно на основі оцінок військових, адже саме вони здатні визначити реальні безпекові ризики.

Експерт застерігає: нинішня версія плану містить пункти, небезпечні як для оборони країни, так і для політичних перспектив влади, а в умовах війни ключовим залишається захист національних інтересів, а не політичні розрахунки.