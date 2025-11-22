ТСН у соціальних мережах

Щирі слова любові та гордості: привітання з Днем сина 2025 року — вірші, проза, листівки

22 листопада світ святкує День синів 2025 — особливе сімейне свято, що дарує чудовий привід висловити своїм синам любов і турботу. Це час, коли батьки можуть приділити максимум уваги своїм дітям і зробити день по-справжньому пам’ятним. Ми зібрали найтепліші привітання та красиві картинки, щоб ви могли порадувати найдорожчих серцю синів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Привітання з Днем сина 2025 року

Привітання з Днем сина 2025 року / © pexels.com

Найцінніший подарунок у цей день — це ваша присутність і спільно проведений час. Діти, навіть дорослі, завжди цінують увагу та щирі слова підтримки і любові від батьків. Подаруйте їм тепло свого серця — і цей день залишиться у пам’яті надовго.

Привітання з Днем сина 2025 року

Синку мій, ти світло моє ясне,
Ти — радість серця, щастя прекрасне.
З Днем сина вітаю щиро,
Нехай життя буде яскравим, мирним і щедрим!

Привітання з Днем сина / © ТСН

Привітання з Днем сина / © ТСН

Синку, вітаю тебе з Днем сина! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували любов, щастя та підтримка. Ти — наша гордість і радість, і ми завжди поряд.

Привітання з Днем сина / © ТСН

Привітання з Днем сина / © ТСН

Ти ріс, мов сонце у теплі весни,
І став моєю гордістю, моїм щастям навіки.
Синку, будь здоровий і сміливий,
Нехай здійсняться всі мрії твої щирі!

Привітання з Днем сина / © ТСН

Привітання з Днем сина / © ТСН

День сина — чудовий привід сказати тобі: ти наш найбільший скарб. Будь здоровий, щасливий і впевнений у кожному кроці. Ми віримо в тебе і пишаємося тобою!

Привітання з Днем сина / © ТСН

Привітання з Днем сина / © ТСН

Сину, у цей день бажаю тепла,
Хай радість з тобою йде щодня.
Любові, удачі й натхнення багато,
І завжди нехай будуть щирі обійми свята!

Привітання з Днем сина / © ТСН

Привітання з Днем сина / © ТСН

Синку, з Днем сина! Нехай у твоєму житті буде більше світлих моментів, веселих посмішок і щирих друзів. Пам’ятай, що ти завжди в наших серцях.

Привітання з Днем сина / © ТСН

Привітання з Днем сина / © ТСН

Ти мій герой, ти моє життя,
Синку, будь завжди у добрі та світлі.
Хай сміх твій дзвенить, мов пісня літа,
І доля дарує лише щасливі миті!

Привітання з Днем сина / © ТСН

Привітання з Днем сина / © ТСН

Вітаю тебе з Днем сина! Бажаю радості у кожному дні, тепла рідних сердець і здійснення всіх мрій. Ти для нас — джерело натхнення і щастя.

Привітання з Днем сина / © ТСН

Привітання з Днем сина / © ТСН

З Днем сина, рідний мій, вітаю!
Щастя і радості тобі бажаю.
Нехай дорога твоя буде ясна,
І серце твоє завжди буде чисте та веселе!

Привітання з Днем сина / © ТСН

Привітання з Днем сина / © ТСН

День сина — нагода нагадати тобі, як сильно ми тебе любимо. Хай життя дарує лише приємні сюрпризи, сили і впевненість у всьому, що ти робиш.

