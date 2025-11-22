Привітання з Днем сина 2025 року / © pexels.com

Найцінніший подарунок у цей день — це ваша присутність і спільно проведений час. Діти, навіть дорослі, завжди цінують увагу та щирі слова підтримки і любові від батьків. Подаруйте їм тепло свого серця — і цей день залишиться у пам’яті надовго.

Привітання з Днем сина 2025 року

Синку мій, ти світло моє ясне,

Ти — радість серця, щастя прекрасне.

З Днем сина вітаю щиро,

Нехай життя буде яскравим, мирним і щедрим!

Привітання з Днем сина / © ТСН

Синку, вітаю тебе з Днем сина! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували любов, щастя та підтримка. Ти — наша гордість і радість, і ми завжди поряд.

Привітання з Днем сина / © ТСН

Ти ріс, мов сонце у теплі весни,

І став моєю гордістю, моїм щастям навіки.

Синку, будь здоровий і сміливий,

Нехай здійсняться всі мрії твої щирі!

Привітання з Днем сина / © ТСН

День сина — чудовий привід сказати тобі: ти наш найбільший скарб. Будь здоровий, щасливий і впевнений у кожному кроці. Ми віримо в тебе і пишаємося тобою!

Привітання з Днем сина / © ТСН

Сину, у цей день бажаю тепла,

Хай радість з тобою йде щодня.

Любові, удачі й натхнення багато,

І завжди нехай будуть щирі обійми свята!

Привітання з Днем сина / © ТСН

Синку, з Днем сина! Нехай у твоєму житті буде більше світлих моментів, веселих посмішок і щирих друзів. Пам’ятай, що ти завжди в наших серцях.

Привітання з Днем сина / © ТСН

Ти мій герой, ти моє життя,

Синку, будь завжди у добрі та світлі.

Хай сміх твій дзвенить, мов пісня літа,

І доля дарує лише щасливі миті!

Привітання з Днем сина / © ТСН

Вітаю тебе з Днем сина! Бажаю радості у кожному дні, тепла рідних сердець і здійснення всіх мрій. Ти для нас — джерело натхнення і щастя.

Привітання з Днем сина / © ТСН

З Днем сина, рідний мій, вітаю!

Щастя і радості тобі бажаю.

Нехай дорога твоя буде ясна,

І серце твоє завжди буде чисте та веселе!

Привітання з Днем сина / © ТСН

День сина — нагода нагадати тобі, як сильно ми тебе любимо. Хай життя дарує лише приємні сюрпризи, сили і впевненість у всьому, що ти робиш.