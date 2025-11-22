У Криму цілу ніч лунали вибухи: атаки на кілька районів та заграва в небі

Крим / © із соцмереж

У ніч проти 22 листопада 2025 року в різних частинах тимчасово окупованого Криму місцеві жителі масово повідомляли про прольоти безпілотників, роботу російської ППО, стрілянину та вибухи.

За даними свідків у соцмережах:

Гвардійське. Мешканці чули проліт дрона та інтенсивну стрілянину російської ППО. Пізніше повідомляли про близько десяти вибухів.

Сімферополь. У районі ГРЕС стався гучний вибух, схожий на влучання. Видно було заграву. Згодом пролунали ще кілька вибухів у різних частинах міста. Близько 00:45 — вибух біля ГРЕС, о 00:50 туди прибула швидка. О 01:00 мешканці чули новий вибух у північно-західній частині міста. Також повідомляли про стрілянину та вибухи в районі аеропорту.

Армянськ. Свідки повідомили про 6–7 вибухів у місті.

Красноперекопськ. У районі Кримського содового заводу та підстанції Красноперекопськ-220 кВ було чутно 5–6 вибухів, а також стрілянину зі стрілецької та великокаліберної зброї. За даними підписників, підстанція могла стати ціллю атаки, як і підприємство.

За попередніми даними, удари могли бути спрямовані по об’єктах інфраструктури окупантів, однак офіційної інформації російська сторона не оприлюднила.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Криму лунали вибухи: повідомляли про “бавовну” у Феодосії та біля аеродрому.