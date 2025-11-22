ТСН у соціальних мережах

США надали Угорщині виняток із санкцій, щоб дозволити «Росатому» добудувати АЕС — Reuters

Адміністрація США видала загальну ліцензію, що дозволяє Угорщині здійснювати окремі фінансові операції у межах проєкту АЕС Paks II, попри участь у ньому російських структур.

Адміністрація Сполучених Штатів Америки надала Угорщині виняток із чинних антиросійських фінансових санкцій, щоб дозволити російській держкорпорації «Росатом» продовжити добудову атомної електростанції Paks II. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство фінансів США.

Як зазначає агентство, Вашингтон у п’ятницю видав загальну ліцензію, що дозволяє проведення певних фінансових транзакцій, необхідних для реалізації проєкту. Участь у ньому беруть кілька російських банків, включно з Центробанком РФ, який перебуває під жорсткими американськими санкціями.

Рішення ухвалили після того, як Угорщина цього місяця підписала угоду про співпрацю у сфері атомної енергетики зі США. Домовленостей було досягнуто під час зустрічі президента Дональда Трампа та прем’єра Віктора Орбана.

Відповідно до угоди, Угорщина закуповуватиме американське ядерне паливо та технології для зберігання відпрацьованого пального в межах проєкту Paks II. Це дозволить Будапешту частково диверсифікувати енергетичні ризики, водночас зберігши співпрацю з «Росатомом».

