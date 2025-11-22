США предоставили Венгрии исключение из санкций, чтобы позволить «Росатому» достроить АЭС — Reuters

США / © Associated Press

Администрация Соединенных Штатов Америки предоставила Венгрии исключение из действующих антироссийских финансовых санкций, чтобы позволить российской госкорпорации "Росатом" продолжить достройку атомной электростанции Paks II. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство финансов США.

Как отмечает агентство, Вашингтон в пятницу выдал общую лицензию, разрешающую проведение определенных финансовых транзакций, необходимых для реализации проекта. Участие в нем принимают несколько российских банков, включая Центробанк РФ, находящийся под жесткими американскими санкциями.

Решение было принято после того, как Венгрия в этом месяце подписала соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики с США. Договоренности были достигнуты во время встречи президента Дональда Трампа и премьера Виктора Орбана.

Согласно соглашению Венгрия будет закупать американское ядерное топливо и технологии для хранения отработанного горючего в рамках проекта Paks II. Это позволит Будапешту отчасти диверсифицировать энергетические риски, одновременно сохранив сотрудничество с «Росатомом».