Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре / © Associated Press

Низка європейських лідерів, які беруть участь у саміті G20 у Південній Африці, активно обговорюють та готують свої пропозиції до мирного плану Трампа для України. Європа повинна «сформувати противагу» тим пунктам пропозиції США, які є неприйнятними для Києва та його союзників, зокрема, щодо територіальних поступок.

Про це повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре в інтерв’ю норвезькому виданню NRK у п’ятницю, 21 листопада.

Неприйнятний пункт про території

Йонас Гар Стьоре наголосив, що план США містить елементи, які є вкрай складними або неможливими для прийняття Україною. Він зазначив, що найбільш чутливим моментом є вимога до Києва поступитися контрольованими територіями.

«По-перше, для країни є неприйнятним віддавати території, які вона контролює, майже просто зі столу, всупереч Конституції України», — заявив Стьоре.

Однак, попри жорсткі вимоги, норвезький прем’єр вважає, що план все ж може стати основою для подальших переговорів та встановлення перемир’я, до чого Україна раніше вже виявляла готовність.

Європа формує «противагу»

Саме тому, за словами Стьоре, європейські країни, присутні на саміті G20 в Йоганнесбурзі, мають використати цей момент, щоб згуртуватися та сформувати спільну позицію.

«Ця можливість має бути використана зараз, але тоді європейці повинні зібратися і сформувати противагу в тих сферах, де ця пропозиція навряд чи може бути прийнята», — наголосив прем’єр-міністр Норвегії.

На саміті G20, крім постійних європейських членів (Франції, Німеччини, Італії та ЄС), також присутні Данія, Фінляндія, Ірландія, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Швейцарія та Норвегія. Обговорення їхньої колективної відповіді на пропозицію США є ключовим етапом перед запланованою розмовою президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

