Что ни в коем случае нельзя сливать в раковину: об этом не знают даже опытные хозяйки

Многие сливают в раковину все, что попадает под руку, считая, что канализация легко справится с любой жидкостью. Но есть определенные вещества, которые даже в незначительном количестве способны повредить трубы и вызвать полное засорение. Такая привычка может привести к неприятному запаху, утечке и дорогостоящему ремонту. Поэтому важно знать, что категорически нельзя сливать в мойку во избежание проблем в будущем.

Жир и растительное масло. Жидкий жир кажется безопасным, но в трубах быстро застывает и образует толстую липкую пленку. Это становится причиной плотных пробок, которые невозможно пробить без химии или сантехники. Даже небольшие остатки масла со временем скапливаются и полностью блокируют проход воды. Поэтому такой тип отходов никогда не следует сливать в раковину.

Бульоны и соусы. Бульон содержит мелкие частицы жира, которые соединяются со стенками труб и постепенно закупоривают их. Жирный соус ведет себя аналогично, создавая плотную, твердую массу. Такие жидкости могут быть главной причиной неприятного запаха, появляющегося в мойке. Заливать их в канализацию не рекомендуется.

Кофейная гуща. Даже если гуща плавает в воде, она не растворяется и слипается в комьях внутри труб. Вместе с жиром и мыльными остатками она образует очень крепкую пробку. Если регулярно сливать кофейную жидкость с гущей, система канализации быстро потеряет пропускную способность.

Чайные настои с листьями. Чайные листья, даже в мелкодисперсном виде, цепляются за внутренние стенки труб и набухают. Такие отходы образуют долго не распадающуюся густую массу. В сочетании с жиром и мылом это приводит к сильному засорению сифона. Поэтому чай с остатками листьев лучше выливать в отдельную емкость.

Растворы с мукой, манкой или крахмалом. Эти продукты в воде мгновенно превращаются в клейкую массу, прилипающую к трубам. После высыхания она становится твердее цемента. Такие жидкости создают «пробки», почти не поддающиеся промывке. Именно поэтому какие-либо растворы с мукой сливать нельзя.

Остатки строительных растворов. Любые жидкие смеси на основе цемента, клея или краски в трубах затвердевают в считанные минуты. Они буквально превращают внутреннюю часть трубы в камень. После такого засорения канализацию практически невозможно восстановить. Приходится заменять трубопровод полностью.