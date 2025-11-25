Звезду "Американского пирога" Тару Рид в неадекватном состоянии госпитализировали в больницу

Тара Рид / © Associated Press

Американскую актрису Тару Рид, которая снималась в фильме "Американский пирог", в неадекватном состоянии госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 22 ноября, сообщает TMZ. Артистка остановилась в отеле, неподалеку от Чикаго. Она спустилась в бар, чтобы выпить бокал вина и покурить. Актриса впоследствии начала неадекватно себя вести, что пришлось вызвать медиков. На видео, которое сняли очевидцы, Тару Рид пытались усадить в кресло колесное, но когда попытки оказались тщетными, ее на носилках отвели в карету скорой, после чего доставили в больницу.

Знаменитость уже прокомментировала инцидент. Тара Рид утверждает, что ей в напиток подсыпали наркотические вещества. Она говорит, что заказала на баре бокал вина, после чего вышла покурить. Когда актриса вернулась, то напиток был прикрыт салфеткой, которую она, по ее словам, не оставляла. Тем не менее, вино Тара выпила. Актриса говорит, что после этого вообще ничего не помнит до момента, когда проснулась на больничной койке.

Тара Рид / © Associated Press

Между тем очевидцы комментируют, что поведение Тары Рид сначала действительно не вызвало беспокойства. Актриса резко изменилась, когда бар закрылся и все перешли в вестибюль.

Тара Рид также отмечает, что сейчас рассматривает возможность подать заявление в полицию, чтобы выяснить, что произошло. Между тем правоохранители говорят, что соответствующих обращений о подсыпании наркотиков пока не получали. Кстати, в прошлом у Тары Рид были проблемы со злоупотреблением наркотических веществ.

