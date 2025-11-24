Известная украинская рэперша высказалась о диагнозе MELOVIN и почему он был в психбольнице

alyona alyona и MELOVIN

Украинская рэперша alyona alyona ошеломила откровенным признанием о состоянии здоровья своего коллеги MELOVIN, который недавно находился на лечении в психбольнице.

Так, недавно звезды записали совместную песню. По словам артистки, создание музыки происходило именно тогда, когда коллега еще находился под медицинским наблюдением. Тогда у MELOVIN обнаружили тревожное расстройство и тяжелую депрессию. alyona alyona призналась, что работала сама, ведь певец в то время «искал время между лечением». После разрешения врачей артист все же смог присоединиться к работе и записал свою партию.

В интервью программе "Ближе к звездам" рэперша вспомнила, что MELOVIN был максимально откровенен с ней относительно своего психического состояния. По ее словам, артист борется с тяжелым диагнозом и вынужден принимать большое количество препаратов. А также добавила, что он имеет серьезные проблемы со сном, которые существенно влияют на его работоспособность и эмоциональное состояние.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

«Мы много общались. Он делился тем, как лечится, а я делилась своим пройденным лечением. Но его диагноз значительно сложнее, и препаратов он принимает значительно больше. У него проблемы со сном, а у меня наоборот. И это влияет буквально на все», — поделилась alyona alyona.

Звезда также призналась, что и сама пережила депрессию. Она долгое время работала с психологом и сейчас проходит поддерживающую терапию, чтобы не допустить так называемого «отката».

«Раз в месяц у меня поддерживающая терапия. Я рассказываю, был ли откат, удается ли отстаивать свои границы. Я рада, что не сбежала с терапии, а продолжаю. Когда человек проработан — это видно», — подчеркнула артистка.

Коллеги продолжают поддерживать друг друга, а сам Melovin, по словам рэперши, делает все возможное, чтобы вернуться к стабильному состоянию. А недавно артисту сделал предложение военный прямо в центре Киева.