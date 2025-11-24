Відома українська реперка висловилася про діагноз MELOVIN і чому він був у психлікарні

alyona alyona та MELOVIN

Українська реперка alyona alyona приголомшила відвертим зізнанням про стан здоров’я свого колеги MELOVIN, який нещодавно перебував на лікуванні у психлікарні.

Так, нещодавно зірки записали спільну пісню. За словами артистки, створення музики відбувалося саме тоді, коли колега ще перебував під медичним наглядом. Тоді у MELOVIN виявили тривожний розлад і важку депресію. alyona alyona зізналася, що працювала сама, адже співак на той час «шукав час між лікуванням». Після дозволу лікарів артист все ж зміг доєднатися до роботи й записав свою партію.

В інтерв’ю програмі «Ближче до зірок» реперка згадала, що MELOVIN був максимально відвертий із нею щодо свого психічного стану. За її словами, артист бореться з важким діагнозом і змушений приймати велику кількість препаратів. А також додала, що він має серйозні проблеми зі сном, які суттєво впливають на його працездатність та емоційний стан.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

«Ми багато спілкувалися. Він ділився тим, як лікується, а я ділилася своїм пройденим лікуванням. Але його діагноз значно складніший, і препаратів він приймає значно більше. У нього проблеми зі сном, а у мене навпаки. І це впливає буквально на все», — поділилася alyona alyona.

Зірка також зізналася, що й сама пережила депресію. Вона тривалий час працювала з психологом і зараз проходить підтримувальну терапію, аби не допустити так званого «відкату».

«Раз на місяць у мене підтримувальна терапія. Я розповідаю, чи був відкат, чи вдається відстоювати свої кордони. Я рада, що не втекла з терапії, а продовжую. Коли людина пропрацьована — це видно», — наголосила артистка.

Колеги продовжують підтримувати одне одного, а сам Melovin, за словами реперки, робить усе можливе, щоб повернутися до стабільного стану. А нещодавно артистові освідчився військовий просто у центрі Києва.