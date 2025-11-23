Лесика з гурту DZIDZIO провели в останню путь: Наталка Карпа розчулила словами прощання

Наталка Карпа, Лесик

Сьогодні, 23 листопада, прощалися з Олегом Турком — ексучасником гурту DZIDZIO, якого тисячі знали як Лесика.

Артист пішов із життя 22 листопада у віці 58 років. Новина про його смерть сколихнула всю музичну спільноту. Панахида за співаком відбулася у храмі Святих апостолів Петра і Павла в Новояворівську, рідному місті музиканта. Саме там друзі, колеги та прихильники мали змогу провести його в останню путь. Чин похорону розпочався опівдні, після чого Лесика поховали у селищі Івано-Франкове на Львівщині.

Серед тих, хто приїхав вшанувати пам’ять співака, була і його близька подруга та колега — співачка Наталка Карпа. Артистка поділилася кадрами з церемонії прощання в Instagram та емоційно звернулася до покійного: «Легких тобі хмаринок, Олежику. Помоліться сьогодні за його душу, хто його знав та любив. Світла пам’ять».

Похорон Лесика Турка / © instagram.com/natalkakarpa

Що відомо про смерть Лесика Турка та його стан здоров’я в останні роки життя

Олег Турко тривалий час боровся за життя. Навесні 2024 року він пережив надскладну операцію на серці — лікарі замінили йому одразу чотири клапани та аорту. Після тривалої реабілітації артист поступово повертався до творчості.

Однак 5 грудня, під час концерту Наталії Бучинської у Львові, музикант пережив раптовий серцевий напад. Його у критичному стані доправили до лікарні, а лікарі згодом повідомили про виявлення токсичних речовин в організмі.

Олег Турко

Рідні артиста заявляли, що ймовірно мало місце навмисне отруєння. Дружина музиканта Ірина подала заяву до поліції щодо можливого замаху на життя. Проте кримінальну справу не відкрили — правоохоронці не знайшли достатніх доказів.

Пізніше Лесику діагностували стеноз аортального клапана, через що йому була необхідна ще одна операція. Увесь цей час він залишався у тяжкому стані, борючись за одужання. Точну причину смерті артиста наразі не розголошують.