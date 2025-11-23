ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
634
Час на прочитання
2 хв

Лесика з гурту DZIDZIO провели в останню путь: Наталка Карпа розчулила словами прощання

Співачка вшанувала пам’ять колеги з рештою небайдужих на Львівщині.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Наталка Карпа, Лесик

Наталка Карпа, Лесик

Сьогодні, 23 листопада, прощалися з Олегом Турком — ексучасником гурту DZIDZIO, якого тисячі знали як Лесика.

Артист пішов із життя 22 листопада у віці 58 років. Новина про його смерть сколихнула всю музичну спільноту. Панахида за співаком відбулася у храмі Святих апостолів Петра і Павла в Новояворівську, рідному місті музиканта. Саме там друзі, колеги та прихильники мали змогу провести його в останню путь. Чин похорону розпочався опівдні, після чого Лесика поховали у селищі Івано-Франкове на Львівщині.

Серед тих, хто приїхав вшанувати пам’ять співака, була і його близька подруга та колега — співачка Наталка Карпа. Артистка поділилася кадрами з церемонії прощання в Instagram та емоційно звернулася до покійного: «Легких тобі хмаринок, Олежику. Помоліться сьогодні за його душу, хто його знав та любив. Світла пам’ять».

Похорон Лесика Турка / © instagram.com/natalkakarpa

Похорон Лесика Турка / © instagram.com/natalkakarpa

Що відомо про смерть Лесика Турка та його стан здоров’я в останні роки життя

Олег Турко тривалий час боровся за життя. Навесні 2024 року він пережив надскладну операцію на серці — лікарі замінили йому одразу чотири клапани та аорту. Після тривалої реабілітації артист поступово повертався до творчості.

Однак 5 грудня, під час концерту Наталії Бучинської у Львові, музикант пережив раптовий серцевий напад. Його у критичному стані доправили до лікарні, а лікарі згодом повідомили про виявлення токсичних речовин в організмі.

Олег Турко

Олег Турко

Рідні артиста заявляли, що ймовірно мало місце навмисне отруєння. Дружина музиканта Ірина подала заяву до поліції щодо можливого замаху на життя. Проте кримінальну справу не відкрили — правоохоронці не знайшли достатніх доказів.

Пізніше Лесику діагностували стеноз аортального клапана, через що йому була необхідна ще одна операція. Увесь цей час він залишався у тяжкому стані, борючись за одужання. Точну причину смерті артиста наразі не розголошують.

Дата публікації
Кількість переглядів
634
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie