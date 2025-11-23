Радіоведучий Сергій Кузін вперше за тривалий час з'явився на публіці: де він живе і ким працює зараз

Сергій Кузін

Український радіоведучий, музикант і продюсер Сергій Кузін вперше за тривалий час з’явився на публіці.

Так, 62-річна знаменитість дав рідкісний коментар Ангеліні Пичик в Instagram. Блогерка зустріла Кузіна у центрі Києва та поцікавилася, скільки йому потрібно коштів для комфортного проживання у Києві. На це радіоведучий відповів, що приблизно 2-3 тис. дол. щомісяця, якщо орендувати житло одному.

Та насправді сам продюсер живе не в Україні, а у Флориді, США. У столиці України він має власне житло. З родичів у нього тут залишилася мама, яку він навідує регулярно. Зокрема, кожні три місяці Сергій приїздить до неї у гості. Зірка говорить, що любить життя у Києві, але все ж зараз обрав з дружиною США і працює на американській радіостанції.

Сергій Кузін / © instagram.com/angelina_pichik

«Я мешканець США, але зараз тут (у Києві — прим. ред.). У мене мама тут, тому я кожні три місяці (приїжджаю до столиці — прим. ред.). Штати є Штатами, а у Києві мені подобається більше. Я киянин, а не американець. Зараз працюю на радіо USA — це американська станція, яка працює на Нью-Йорк, Філадельфію, Чикаго й Маямі. А до цього 23 роки працював в Україні», — зізнався Сергій у коментарі.

