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Готуємо гарбузові солоні та солодкі оладки за 15 хвилин: рецепти для сніданку

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
357
Час на прочитання
2 хв
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Готуємо гарбузові солоні та солодкі оладки за 15 хвилин: рецепти для сніданку

Гарбузові оладки

Рецепт солоних та солодких гарбузових оладок, які можна на швидку руку приготувати на сніданок

Настав сезон гарбузів, а значить і гарбузових страв, які збагатять організм корисними речовинами.

 Пропонуємо приготувати ціле гору помаранчевих оладок, які так і просяться до рота. Продуктів знадобиться по мінімуму, часу - також.

Рецепт солених гарбузових оладок

Інгредієнти:

  • 0,5 кг гарбуза,
  • 30 г борошна,
  • 1 яйце,
  • 1 ст.лож. олії,
  • сіль на смак.

Приготування:

  • Вимитий гарбуз почистьте від шкіри та насіння. Натріть на терці, найкраще підійде сторона з середніми отворами, тоді оладки підсмажаться значно швидше. 
  • До гарбузової маси додайте яйце, посоліть.  Просіяне борошно змішайте з гарбузовою масою. Сам процес просіювання борошна надасть нашим оладками пишності. Тісто повинно бути однорідним, як сметана. Якщо гарбуз надміру соковитий, і тісто вийшло рідким, додайте ще борошна.
  • Налийте в сковорідку олію та поставте на середній вогонь, щоб вона розігрілася.
  • Як тільки низ оладок позолотиться, переверніть їх на інший бік і теж підсмажте. На кожну сторону орієнтовно  потрібно по 3-5 хвилини. Якщо гарбуз буде натертий на терці з великими отворами, часу знадобиться більше. 
  • Готові оладки подавайте до столу в гарячому вигляді сметаною. 
Гарбузові оладки / ©
Гарбузові оладки

Солодкі гарбузові оладки  на кефірі

  • 400-500 г гарбуза,
  • 2 яйця, 
  • 4 ч.л цукру,
  • 500 мл кефіру, 
  • сода - 1 ч. л,
  • 300 г борошна,
  • 3 ст л олії, 
  • щіпка солі. 

Приготування:

  • Почистити гарбуз від шкірки, серцевини  та насіння. Натерти на дрібній тертці.
  • Додати яйце, сіль, цукор, долити кефір з содою. Все перемішати.
  • Борошно просіяти кілька разів. Поступово всипати борошно в тісто.
  • На сковороді розігріти олію і ложкою викласти оладки. Обсмажувати по 3-5 хвилин з кожного боку.

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Дата публікації
Перегляди
357
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