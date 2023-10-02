Готуємо гарбузові солоні та солодкі оладки за 15 хвилин: рецепти для сніданку

Рецепт солоних та солодких гарбузових оладок, які можна на швидку руку приготувати на сніданок

Настав сезон гарбузів, а значить і гарбузових страв, які збагатять організм корисними речовинами.

Пропонуємо приготувати ціле гору помаранчевих оладок, які так і просяться до рота. Продуктів знадобиться по мінімуму, часу - також.

Рецепт солених гарбузових оладок

Інгредієнти:

0,5 кг гарбуза,

30 г борошна,

1 яйце,

1 ст.лож. олії,

сіль на смак.

Приготування:

Вимитий гарбуз почистьте від шкіри та насіння. Натріть на терці, найкраще підійде сторона з середніми отворами, тоді оладки підсмажаться значно швидше.

До гарбузової маси додайте яйце, посоліть. Просіяне борошно змішайте з гарбузовою масою. Сам процес просіювання борошна надасть нашим оладками пишності. Тісто повинно бути однорідним, як сметана. Якщо гарбуз надміру соковитий, і тісто вийшло рідким, додайте ще борошна.

Налийте в сковорідку олію та поставте на середній вогонь, щоб вона розігрілася.

Як тільки низ оладок позолотиться, переверніть їх на інший бік і теж підсмажте. На кожну сторону орієнтовно потрібно по 3-5 хвилини. Якщо гарбуз буде натертий на терці з великими отворами, часу знадобиться більше.

Готові оладки подавайте до столу в гарячому вигляді сметаною.

Гарбузові оладки

Солодкі гарбузові оладки на кефірі

400-500 г гарбуза,

2 яйця,

4 ч.л цукру,

500 мл кефіру,

сода - 1 ч. л,

300 г борошна,

3 ст л олії,

щіпка солі.

Приготування:

Почистити гарбуз від шкірки, серцевини та насіння. Натерти на дрібній тертці.

Додати яйце, сіль, цукор, долити кефір з содою. Все перемішати.

Борошно просіяти кілька разів. Поступово всипати борошно в тісто.

На сковороді розігріти олію і ложкою викласти оладки. Обсмажувати по 3-5 хвилин з кожного боку.

Читайте також: