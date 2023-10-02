Готуємо гарбузові солоні та солодкі оладки за 15 хвилин: рецепти для сніданку

Рецепт солоних та солодких гарбузових оладок, які можна на швидку руку приготувати на сніданок
Настав сезон гарбузів, а значить і гарбузових страв, які збагатять організм корисними речовинами.
Пропонуємо приготувати ціле гору помаранчевих оладок, які так і просяться до рота. Продуктів знадобиться по мінімуму, часу - також.
Рецепт солених гарбузових оладок
Інгредієнти:
- 0,5 кг гарбуза,
- 30 г борошна,
- 1 яйце,
- 1 ст.лож. олії,
- сіль на смак.
Приготування:
- Вимитий гарбуз почистьте від шкіри та насіння. Натріть на терці, найкраще підійде сторона з середніми отворами, тоді оладки підсмажаться значно швидше.
- До гарбузової маси додайте яйце, посоліть. Просіяне борошно змішайте з гарбузовою масою. Сам процес просіювання борошна надасть нашим оладками пишності. Тісто повинно бути однорідним, як сметана. Якщо гарбуз надміру соковитий, і тісто вийшло рідким, додайте ще борошна.
- Налийте в сковорідку олію та поставте на середній вогонь, щоб вона розігрілася.
- Як тільки низ оладок позолотиться, переверніть їх на інший бік і теж підсмажте. На кожну сторону орієнтовно потрібно по 3-5 хвилини. Якщо гарбуз буде натертий на терці з великими отворами, часу знадобиться більше.
- Готові оладки подавайте до столу в гарячому вигляді сметаною.
Солодкі гарбузові оладки на кефірі
- 400-500 г гарбуза,
- 2 яйця,
- 4 ч.л цукру,
- 500 мл кефіру,
- сода - 1 ч. л,
- 300 г борошна,
- 3 ст л олії,
- щіпка солі.
Приготування:
- Почистити гарбуз від шкірки, серцевини та насіння. Натерти на дрібній тертці.
- Додати яйце, сіль, цукор, долити кефір з содою. Все перемішати.
- Борошно просіяти кілька разів. Поступово всипати борошно в тісто.
- На сковороді розігріти олію і ложкою викласти оладки. Обсмажувати по 3-5 хвилин з кожного боку.
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