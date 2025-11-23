- Дата публікації
Грозєв каже, що в "мирному" плані спочатку було 30 пунктів, але два прибрали - подробиці
Мирний план США пів року тому мав 30 пунктів, два вже не входять до актуальної версії.
Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що знайомий із попередньою версією американського мирного плану, яку бачив шість місяців тому. У тій версії, за його словами, були два додаткові положення, що не увійшли до теперішньої.
Про це журналіст написав у соцмережі X.
За словами Христо Грозєва, версія мирного плану, яку він бачив пів року тому, «майже повністю збігалася з тим, що ми бачимо сьогодні», проте в актуальному документі відсутні два пункти. Один із них, за його словами, передбачав роль американських інвесторів у «витягуванні післявоєнної Росії з потенційної фінансової кризи через брак грошей та інвестицій».
«Це мало бути стимулом для Трампа (чи як легітимний американський „солодкий бонус“, чи як бонус для друзів і родини — це не було уточнено)», — пише Грозєв.
За словами журналіста, другий пункт плану передбачав російсько-американське партнерство проти Китаю з «демагогічним наголосом на „християнському союзі“».
«Я абсолютно певен, що це російська пропозиція, а не спільно розроблена. Я також не можу уявити, щоб росіяни не включили перший із двох додаткових пунктів. Однак я розумію, чому це не було б частиною публічно оприлюдненого плану», — розповів він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Європейські лідери створили альтернативну версію мирного плану, яка суттєво відрізняється від плану США та не ставить відведення українських військ з Донбасу як обов’язкову умову для миру.
Раніше повідомлялось, що Америка пропонує Україні так званий «мирний план», який передбачає 28 пунктів.