Грозєв каже, що в "мирному" плані спочатку було 30 пунктів, але два прибрали - подробиці

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв / © скриншот з відео

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що знайомий із попередньою версією американського мирного плану, яку бачив шість місяців тому. У тій версії, за його словами, були два додаткові положення, що не увійшли до теперішньої.

Про це журналіст написав у соцмережі X.

За словами Христо Грозєва, версія мирного плану, яку він бачив пів року тому, «майже повністю збігалася з тим, що ми бачимо сьогодні», проте в актуальному документі відсутні два пункти. Один із них, за його словами, передбачав роль американських інвесторів у «витягуванні післявоєнної Росії з потенційної фінансової кризи через брак грошей та інвестицій».

«Це мало бути стимулом для Трампа (чи як легітимний американський „солодкий бонус“, чи як бонус для друзів і родини — це не було уточнено)», — пише Грозєв.

За словами журналіста, другий пункт плану передбачав російсько-американське партнерство проти Китаю з «демагогічним наголосом на „християнському союзі“».

«Я абсолютно певен, що це російська пропозиція, а не спільно розроблена. Я також не можу уявити, щоб росіяни не включили перший із двох додаткових пунктів. Однак я розумію, чому це не було б частиною публічно оприлюдненого плану», — розповів він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Європейські лідери створили альтернативну версію мирного плану, яка суттєво відрізняється від плану США та не ставить відведення українських військ з Донбасу як обов’язкову умову для миру.

Раніше повідомлялось, що Америка пропонує Україні так званий «мирний план», який передбачає 28 пунктів.