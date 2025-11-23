Ваш улюблений светр «кусається»: один кухонний засіб поверне йому м’якість за півгодини

Светр. / © Freepik

Светри з вовни та кашеміру ідеальні. Ці органічні волокна є повітропроникними, водостійкими та антимікробними. Однак з такими речами потрібно правильно поводитися, інакше вони можуть стискатися, ставати жорсткими та “кусатися”

Як пом’якшити вовняний светр за допомогою засобів, що є вдома, повідомляє ресурс The Spruce.

Светр може почати “кусатися” та стати не м’яким на дотик через те, що волокна трохи зменшилися або покриті залишками мильного засобу від попередніх прань. Натомість оцтова кислота допомагає видалити залишки порошку чи кондиціонеру для прання, що прилипають до волокон.

Наповніть раковину чи тазик для прання прохолодною водою та додайте чверть склянки дистильованого білого оцту. Покладіть у воду светр так, що він повністю намок. Залиште замочуватися на 20-30 хвилин.

Вийміть светр з розчину та обережно вичавіть зайву воду. Покладіть светр на товстий махровий рушник і згорніть його рулетом, щоб вода ввібралася.

Вийміть светр з рушника та розкладіть його на сушарці або сухому рушнику, щоб він досушився. Не вішайте його для сушіння, оскільки волокна можуть надмірно розтягнутися.

Як пом’якшити вовну

Кондиціонер для волосся

Кондиціонер для волосся може ефективно пом’якшувати вовну. Змішайте 1 чайну ложку засобу в мисці з холодною водою. Покладіть светр і замочіть на 15-30 хвилин. Ретельно прополощіть у холодній воді та розкладіть його для висихання.

Кастильське мило

Якщо ви використовували мийний засіб, який зробив светр шорстким на дотик, виперіть його повторно, використовуючи кастильське мило.

Лимонна кислота

Наповніть раковину чи тазик холодною водою, додайте одну чайну ложку порошкоподібної лимонної кислоти. Добре перемішайте, щоб порошок розчинився. Занурте светр у воду та дайте йому замочитися на 15 хвилин. Ретельно прополощіть та висушіть на повітрі, розгорнувши його.4

