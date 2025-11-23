Зеленський розкрив деталі Женевських переговорів: чи почують Україну союзники

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Реклама

Президент України Володимир Зеленський повідомив про хід роботи української, європейської та американської команд у Женеві, Швейцарія.

Про це голова держави повідомив у соціальних мережах.

Зеленський наголосив, що важливо досягти практичного результату, який наблизить Україну та Європу до надійного миру та безпеки.

Реклама

“Говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Координуємо позиції, і важливо, що діалог є, дипломатія активізована. Розраховуємо, що партнери почують наші аргументи”, — зазначив Зеленський.

Він також підкреслив роль Сполучених Штатів і подякував президенту Трампу за зусилля щодо забезпечення безпеки, наголосивши на максимальній конструктивності України у переговорах. Очікуються нові доповіді від команд зі Швейцарії.

Нагадаємо, що в Женеві розпочався раунд переговорів між делегаціями України та США, у яких беруть участь представники провідних європейських держав.

Після перших обговорень Зеленський висловив сподівання, що документ врахує українське бачення.

Реклама

У неділю, 23 листопада, президент США Дональд Трамп критично відзначив, що Україна нібито “не висловила жодної вдячності” за його зусилля щодо мирного врегулювання війни, а також дорікнув Європі за продовження закупівель російської нафти.