Проспорт
92
1 хв

"Арсенал" розгромив "Тоттенгем" і зміцнив лідерство в АПЛ

"Каноніри" з хет-триком Еберечі Езе впевнено тріумфували в дербі Північного Лондона.

Максим Приходько
"Арсенал"

"Арсенал" / © Associated Press

"Арсенал" розгромив "Тоттенгем" у домашньому матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 4:1.

"Каноніри" відкрили рахунок на 36-й хвилині зустрічі – відзначився Леандро Троссард. На 41-й хвилині Еберечі Езе подвоїв перевагу господарів поля.

На початку другого тайму Езе оформив дубль, збільшивши гандикап "гармашів" до трьох м'ячів.

На 55-й хвилині "шпори" скоротили відставання завдяки голу Рішарлісона. Але останнє слово було за підопічними Мікеля Артети – на 76-й хвилині Езе зробив хет-трик.

Огляд матчу "Арсенал" – "Тоттенгем"

"Арсенал" (29 очок) завдяки перемозі в дербі Північного Лондона зміцнив своє лідерство в АПЛ. Відрив "канонірів" від найближчого переслідувача – "Челсі" – тепер становить 6 балів.

"Тоттенгем" посідає 9-ту сходинку в таблиці елітного дивізіону чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 18 пунктів.

У наступному турі "Арсенал" 30 листопада на виїзді зіграє проти "Челсі", а "Тоттенгем" днем раніше прийме "Фулгем".

92
