Проспорт
8
1 хв

Ванат забив третій гол за "Жирону" в чемпіонаті Іспанії

Український форвард відкрив рахунок у матчі з "Бетісом".

Максим Приходько
Владислав Ванат

Владислав Ванат / x.com/GironaFC

Український форвард "Жирони" Владислав Ванат забив гол у матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26 проти "Бетіса".

23-річний українець вийшов у стартовому складі каталонського клубу і на 20-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку, у воротарському майданчику в дотик замкнувши передачу Браяна Хіля з лівого краю штрафного.

Для Владислава це вже третій забитий м'яч за "Жирону" в чемпіонаті Іспанії. Він приєднався до "біло-червоних" на початку вересня цього року, перейшовши з київського "Динамо".

Ще один український футболіст "Жирони" – півзахисник Віктор Циганков – також вийшов на гру з "Бетісом" у стартовому складі. Український воротар "жиронців" Владислав Крапивцов не потрапив до заявки на матч через травму.

Перед цим туром "Жирона" з 10 очками йшла на 18-й сходинці турнірної таблиці Ла Ліги, перебуваючи в зоні вильоту.

8
