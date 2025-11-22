ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
884
Час на прочитання
1 хв

"Динамо" зазнало поразки від "Колоса" в УПЛ

Підопічні Олександра Шовковського програли третій матч поспіль у чемпіонаті України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – "Колос"

"Динамо" – "Колос" / © ФК Динамо Київ

"Динамо" зазнало поразки від "Колоса" у виїзному поєдинку 13-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Колос" у Ковалівці завершився з рахунком 2:1.

У першому таймі клуб з Ковалівки двічі вразив ворота киян – Юрій Климчук оформив дубль, забивши на 9-й і 37-й хвилинах зустрічі.

У другому таймі "біло-сині" скоротили відставання завдяки точному удару Шоли Огундани на 86-й хвилині гри, але поразки не змогли уникнути.

Огляд матчу "Колос" – "Динамо"

Для "Динамо" це третя поспіль поразка в УПЛ. До цього підопічні Олександра Шовковського програли донецькому "Шахтарю" (1:3) та поступилися черкаському ЛНЗ (0:1).

Таким чином, "Динамо" (20 очок) опустилося на проміжне п'яте місце в УПЛ. "Колос" (22 бали) після перемоги над чинним чемпіоном піднявся на четверту сходинку.

У наступному турі чемпіонату України кияни 1 грудня приймуть "Полтаву", а підопічні Руслана Костишина 28 листопада на виїзді зіграють проти "Оболоні".

Перед цим "Динамо" 27 листопада проведе гостьовий матч з кіпрською "Омонією" в межах основного раунду Ліги конференцій.

Дата публікації
Кількість переглядів
884
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie