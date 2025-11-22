"Динамо" зазнало поразки від "Колоса" в УПЛ

"Динамо" – "Колос" / © ФК Динамо Київ

"Динамо" зазнало поразки від "Колоса" у виїзному поєдинку 13-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Колос" у Ковалівці завершився з рахунком 2:1 .

У першому таймі клуб з Ковалівки двічі вразив ворота киян – Юрій Климчук оформив дубль, забивши на 9-й і 37-й хвилинах зустрічі.

У другому таймі "біло-сині" скоротили відставання завдяки точному удару Шоли Огундани на 86-й хвилині гри, але поразки не змогли уникнути.

Огляд матчу "Колос" – "Динамо"

Для "Динамо" це третя поспіль поразка в УПЛ. До цього підопічні Олександра Шовковського програли донецькому "Шахтарю" (1:3) та поступилися черкаському ЛНЗ (0:1).

Таким чином, "Динамо" (20 очок) опустилося на проміжне п'яте місце в УПЛ. "Колос" (22 бали) після перемоги над чинним чемпіоном піднявся на четверту сходинку.

У наступному турі чемпіонату України кияни 1 грудня приймуть "Полтаву", а підопічні Руслана Костишина 28 листопада на виїзді зіграють проти "Оболоні".

Перед цим "Динамо" 27 листопада проведе гостьовий матч з кіпрською "Омонією" в межах основного раунду Ліги конференцій.