Тренер суперника збірної України відреагував на жереб плейоф відбору до ЧС-2026

Грем Поттер / © Associated Press

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер прокоментував жеребкування плейоф відбору на чемпіонат світу-2026, за результатами якого його команда отримала собі в суперники збірну України.

"Це приємний досвід – перебувати разом з іншими тренерами на цьому заході. Це зробило жеребкування більш цікавим. Тепер ми знаємо нашого суперника і готуватимемося до матчу з Україною.

Здається, що ми маємо багато часу, але це не так. Україна? Ми розуміли, що будь-який суперник буде складним для нас. З ними ми зіграємо не вдома, але нам пощастило: якщо пройдемо Україну, то фінал буде на нашому полі", – сказав Поттер для Aftonbladet.

Півфінал плейоф відбору на ЧС-2026 між збірними України та Швеції відбудеться 26 березня 2026 року і буде номінально домашнім для команди Сергія Реброва.

Переможець матчу Україна – Швеція у фіналі плейоф за вихід на Мундіаль 31 березня 2026 року прийматиме тріумфатора пари Польща – Албанія.

Жеребкування групового етапу фінального турніру ЧС-2026 заплановане на 5 грудня 2025 року.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

