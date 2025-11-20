Тренер соперника сборной Украины отреагировал на жребий плей-офф отбора к ЧМ-2026

Грэм Поттер / © Associated Press

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал жеребьевку плей-офф отбора на чемпионат мира-2026, по результатам которой его команда получила себе в соперники сборную Украины.

"Это приятный опыт – находиться вместе с другими тренерами на этом мероприятии. Это сделало жеребьевку более интересной. Теперь мы знаем нашего соперника и будем готовиться к матчу с Украиной.

Кажется, что у нас много времени, но это не так. Украина? Мы понимали, что любой соперник будет сложным для нас. С ними мы сыграем не дома, но нам повезло: если пройдем Украину, то финал будет на нашем поле", – сказал Поттер для Aftonbladet.

Полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 между сборными Украины и Швеции состоится 26 марта 2026 года и будет номинально домашним для команды Сергея Реброва.

Победитель матча Украина – Швеция в финале плей-офф за выход на Мундиаль 31 марта 2026 года будет принимать триумфатора пары Польша – Албания.

Жеребьевка группового этапа финального турнира ЧМ-2026 запланирована на 5 декабря 2025 года.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998-го по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что два основных футболиста сборной Украины пропустят полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что состоялась жеребьевка межконтинентального плей-офф отбора на ЧМ-2026.