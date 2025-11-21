"Самая слабая команда": в Польше оценили возможный матч с Украиной в финале плей-офф отбора ЧМ-2026

Збигнев Бонек / facebook.com/BoniekPrezesemPZPN

Бывший игрок и тренер сборной Польши, а также экс-глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

В полуфинале плей-офф квалификации на Мундиаль поляки сыграют против Албании, а в случае выхода в финал встретятся с победителем пары Украина – Швеция.

По мнению Бонека, сборная Украины – это самый легкий соперник из первой корзины, которого поляки могли получить себе в соперники.

"Конечно, путь нелегкий, но теоретически мы могли попасть на гораздо более сложного соперника. Пока рано говорить о шансах, до марта еще много времени, но с Албанией мы точно фавориты, хотя они и играют хорошо. Во втором матче будем играть на выезде с Украиной или Швецией, так что можно сказать, что из первой команды мы получили самую слабую команду. С любым другим соперником было бы гораздо сложнее", – цитирует Бонека Interia Sport.

Также Бонек прокомментировал возможность проведения потенциального финала плей-офф между украинцами и поляками в Польше.

Отметим, что украинцы будут номинальными хозяевами полуфинала со Швецией, а в случае успеха и финала против победителя пары Польша – Албания.

"Важнее предсказания потенциального финала является то, как Украина поступит с выбором стадиона. Мы не знаем, как нейтральную площадку выберут ли они Польшу, где играли раньше, или, например, Германию. Безусловно, будут дипломатические переговоры на уровне президентов федераций, но шанс выхода на чемпионат мира реальный.

С Андреем Шевченко (глава УАФ – прим.) мы все знакомы – президент Кулеша, я, Роберт Левандовски. Это человек приятный для всех, но я не знаю, захочет ли Украина оказать нам такую услугу, чтобы играть решающий матч у нас. Возможно, они решат провести первый матч со Швецией и финал на том же стадионе, например, в Германии. Мне кажется, если бы президент Кулеша убедил Шевченко играть у нас, это был бы его огромный дипломатический успех.

Когда мы это узнаем? Скоро, потому что если память мне не изменяет, стадион нужно указать за 90 дней до матча", – сказал Бонек.

Ранее сообщалось, что два основных футболиста сборной Украины пропустят полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2026.

Жеребьевка группового этапа финального турнира ЧМ-2026 запланирована на 5 декабря 2025 года.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998-го по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Напомним, также состоялась жеребьевка межконтинентального плей-офф отбора на ЧМ-2026.