Шевченко оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2026 для сборной Украины

Андрей Шевченко / © УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

В полуфинале плей-офф квалификации на Мундиаль команда Сергея Реброва 26 марта 2026 года сыграет против Швеции. Этот матч будет номинально домашним для "сине-желтых".

Победитель поединка Украина – Швеция в финале плей-офф 31 марта 2026 года будет принимать триумфатора пары Польша – Албания.

"Во-первых, все команды, которые попали в плей-офф, очень сильны. Нам выпал один из самых мощных соперников. Уровень игроков сборной Швеции очень высок, поэтому нас ждет серьезная подготовка. Мы проводим первый матч дома и в случае выхода в финал также будем иметь домашний поединок. Поэтому нужно правильно определить страну и стадион, где мы проведем эти встречи.

Главное – наши футболисты в последних матчах продемонстрировали очень хорошую форму и правильный настрой. И с таким настроем, если качественно подготовимся, у нас есть хорошие шансы завоевать путевку на чемпионат мира.

Потенциально в финале мы можем сыграть с победителем пары Польша – Албания. Это также один из самых сложных вариантов. Жребий нам точно не облегчил путь, поэтому должны принять ситуацию такой, какой она есть.

Еще раз: мы должны повышать наш уровень и ответственно готовиться к этим серьезным матчам, если хотим завоевать путевку в финальную часть турнира", – цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

Ранее сообщалось, что два основных футболиста сборной Украины пропустят полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2026.

Жеребьевка группового этапа финального турнира ЧМ-2026 запланирована на 5 декабря 2025 года.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998-го по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Напомним, также состоялась жеребьевка межконтинентального плей-офф отбора на ЧМ-2026.