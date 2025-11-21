"Это ненормально": Ребров высказался о месте проведения матчей Украины в плей-офф отбора ЧМ-2026

Сергей Ребров / © Associated Press

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал выбор места проведения матчей национальной команды в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

Наставник "сине-желтых" категорически заявил, что не рассматривает возможность провести эти матчи в Польше, ведь в случае выхода украинцев и поляков в финал плей-офф номинально домашний для сборной Украины решающий поединок за выход на Мундиаль фактически станет выездным.

Отметим, что по итогам жеребьевки украинцы будут номинальными хозяевами полуфинала плей-офф со Швецией, а в случае успеха и финала против победителя пары Польша – Албания.

"Я думаю, что мы против Польши не будем играть в Польше, если пройдем Швецию. Это 100%. Это ненормально. Сейчас мы выбираем, где будем проводить эти матчи. Мы только вчера узнали соперника.

Однако, это не будет в Польше. Обе игры. Это домашние матчи, вы знаете, какая сейчас логистика, мы не собираемся постоянно переезжать. Я считаю, что мы должны выбрать какую-то страну, какой-то стадион и провести там оба матча", – сказал Ребров в комментарии УПЛ ТВ.

Жеребьевка группового этапа финального турнира ЧМ-2026 запланирована на 5 декабря 2025 года.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998-го по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Напомним, также состоялась жеребьевка межконтинентального плей-офф отбора на ЧМ-2026.