"Намагаються забруднити моє ім'я": Лунін заперечив, що відмовляється грати за збірну України

Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін спростував інформацію, що він нібито відмовляється грати за збірну України.

26-річний голкіпер, який пропустив два попередні вікна міжнародних матчів, опублікував відповідний допис на своїй сторінці в Instagram.

Лунін наголосив, що для нього є гордістю виступати за збірну України й він ніколи не відмовлявся приїжджати до табору національної команди.

"Дивлячись на те, що останнім часом поширюють не те, що неправдиву, а просто вигадану інформацію про те, що я відмовляюся представляти збірну України, я не можу мовчати, особливо коли намагаються забруднити моє ім'я і поставити під сумнів мою любов та відданість до національної команди.

Перш ніж поширювати будь-яку інформацію, шановні журналісти, упевніться в її правдивості. Хтось із вас чув від мене, що я відмовляюся приїжджати до збірної, чи від головного тренера?! Відповідь – "ні", бо це апріорі неможливо – навіть думати про те, щоб не грати за збірну України, не те щоб сказати таке.

Збірна – це мрія та ціль кожного футболіста, і для мене це гордість – представляти кольори нашої країни. Було достатньо багато ігор, коли я не грав, а був на заміні, і жодних проблем не було. То з чого їм бути зараз, коли ми всі чудово розуміємо, що це національна збірна, і там головне – команда і результат?

Всі хочуть грати, і це нормально, але рішення ухвалює тренер, як він вважає найкраще для команди, а ми, як гравці, маємо бути готові допомагати. Статті, які були опубліковані, – це брехня. Непрофесіоналізм журналістів, які роблять такого роду публікації чи заяви, – це неповага до мене як до професіонала і як до особистості.

Використовувати журналістику та інформаційний простір для дезінформації вболівальників та розв'язування між нами конфліктів, вважаю неправильним. Всім миру, і Слава Україні!", – написав Лунін.

Нагадаємо, 16 листопада збірна України перемогла Ісландію (2:0) та вийшла до плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Своїх суперників у плейоф відбору на ЧС-2026 збірна України дізнається під час жеребкування, яке відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Плейоф кваліфікації на Мундіаль складатиметься з одноматчевих півфіналів та фіналів. Поєдинки відбудуться у березні 2026 року.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Нагадаємо, два основні футболісти збірної України пропустять півфінал плейоф відбору ЧС-2026.