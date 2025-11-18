- Дата публікації
"Намагаються забруднити моє ім'я": Лунін заперечив, що відмовляється грати за збірну України
Голкіпер "Реала" та збірної України категорично відреагував на неправдиві чутки.
Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін спростував інформацію, що він нібито відмовляється грати за збірну України.
26-річний голкіпер, який пропустив два попередні вікна міжнародних матчів, опублікував відповідний допис на своїй сторінці в Instagram.
Лунін наголосив, що для нього є гордістю виступати за збірну України й він ніколи не відмовлявся приїжджати до табору національної команди.
"Дивлячись на те, що останнім часом поширюють не те, що неправдиву, а просто вигадану інформацію про те, що я відмовляюся представляти збірну України, я не можу мовчати, особливо коли намагаються забруднити моє ім'я і поставити під сумнів мою любов та відданість до національної команди.
Перш ніж поширювати будь-яку інформацію, шановні журналісти, упевніться в її правдивості. Хтось із вас чув від мене, що я відмовляюся приїжджати до збірної, чи від головного тренера?! Відповідь – "ні", бо це апріорі неможливо – навіть думати про те, щоб не грати за збірну України, не те щоб сказати таке.
Збірна – це мрія та ціль кожного футболіста, і для мене це гордість – представляти кольори нашої країни. Було достатньо багато ігор, коли я не грав, а був на заміні, і жодних проблем не було. То з чого їм бути зараз, коли ми всі чудово розуміємо, що це національна збірна, і там головне – команда і результат?
Всі хочуть грати, і це нормально, але рішення ухвалює тренер, як він вважає найкраще для команди, а ми, як гравці, маємо бути готові допомагати. Статті, які були опубліковані, – це брехня. Непрофесіоналізм журналістів, які роблять такого роду публікації чи заяви, – це неповага до мене як до професіонала і як до особистості.
Використовувати журналістику та інформаційний простір для дезінформації вболівальників та розв'язування між нами конфліктів, вважаю неправильним. Всім миру, і Слава Україні!", – написав Лунін.
Нагадаємо, 16 листопада збірна України перемогла Ісландію (2:0) та вийшла до плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.
Своїх суперників у плейоф відбору на ЧС-2026 збірна України дізнається під час жеребкування, яке відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.
Плейоф кваліфікації на Мундіаль складатиметься з одноматчевих півфіналів та фіналів. Поєдинки відбудуться у березні 2026 року.
Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
