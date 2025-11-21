Серія А: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

"Інтер" – "Мілан" / © Associated Press

Реклама

Від 22 до 24 листопада відбудуться матчі 12-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

У суботу, 22 листопада, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з "Кальярі", "Ювентус" завітає у гості до "Фіорентини", а "Наполі" прийме "Аталанту".

У неділю, 23 листопада, "Рома" травмованого українського форварда Артема Довбика позмагається з "Кремонезе", "Лаціо" прийме "Лечче", а в центральному поєдинку туру в дербі зійдуться "Інтер" і "Мілан".

Реклама

Закінчиться тур у понеділок, 24 листопада, матчами "Торіно" – "Комо" та "Сассуоло" – "Піза".

Розклад і результати матчів 12-го туру Серії А

Субота, 22 листопада

16:00 "Кальярі" – "Дженоа"

16:00 "Удінезе" – "Болонья"

Реклама

19:00 "Фіорентина" – "Ювентус"

21:45 "Наполі" – "Аталанта"

Неділя, 23 листопада

13:30 "Верона" – "Парма"

Реклама

16:00 "Кремонезе" – "Рома"

19:00 "Лаціо" – "Лечче"

21:45 "Інтер" – "Мілан"

Понеділок, 24 листопада

Реклама

19:30 "Торіно" – "Комо"

21:45 "Сассуоло" – "Піза"

Таблиця Серії А після 11-го туру

Таблиця Серії А після 11-го туру / © flashscore.ua

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася суперника у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Також ми розповідали, що аналітики оцінили шанси збірної України на вихід до фінального турніру ЧС-2026.