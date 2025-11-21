- Дата публікації
Серія А: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 12-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 22 до 24 листопада відбудуться матчі 12-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
У суботу, 22 листопада, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з "Кальярі", "Ювентус" завітає у гості до "Фіорентини", а "Наполі" прийме "Аталанту".
У неділю, 23 листопада, "Рома" травмованого українського форварда Артема Довбика позмагається з "Кремонезе", "Лаціо" прийме "Лечче", а в центральному поєдинку туру в дербі зійдуться "Інтер" і "Мілан".
Закінчиться тур у понеділок, 24 листопада, матчами "Торіно" – "Комо" та "Сассуоло" – "Піза".
Розклад і результати матчів 12-го туру Серії А
Субота, 22 листопада
16:00 "Кальярі" – "Дженоа"
16:00 "Удінезе" – "Болонья"
19:00 "Фіорентина" – "Ювентус"
21:45 "Наполі" – "Аталанта"
Неділя, 23 листопада
13:30 "Верона" – "Парма"
16:00 "Кремонезе" – "Рома"
19:00 "Лаціо" – "Лечче"
21:45 "Інтер" – "Мілан"
Понеділок, 24 листопада
19:30 "Торіно" – "Комо"
21:45 "Сассуоло" – "Піза"
Таблиця Серії А після 11-го туру
