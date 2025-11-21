ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

Серія А: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 12-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Інтер" – "Мілан"

"Інтер" – "Мілан" / © Associated Press

Від 22 до 24 листопада відбудуться матчі 12-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

У суботу, 22 листопада, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з "Кальярі", "Ювентус" завітає у гості до "Фіорентини", а "Наполі" прийме "Аталанту".

У неділю, 23 листопада, "Рома" травмованого українського форварда Артема Довбика позмагається з "Кремонезе", "Лаціо" прийме "Лечче", а в центральному поєдинку туру в дербі зійдуться "Інтер" і "Мілан".

Закінчиться тур у понеділок, 24 листопада, матчами "Торіно" – "Комо" та "Сассуоло" – "Піза".

Розклад і результати матчів 12-го туру Серії А

Субота, 22 листопада

16:00 "Кальярі" – "Дженоа"

16:00 "Удінезе" – "Болонья"

19:00 "Фіорентина" – "Ювентус"

21:45 "Наполі" – "Аталанта"

Неділя, 23 листопада

13:30 "Верона" – "Парма"

16:00 "Кремонезе" – "Рома"

19:00 "Лаціо" – "Лечче"

21:45 "Інтер" – "Мілан"

Понеділок, 24 листопада

19:30 "Торіно" – "Комо"

21:45 "Сассуоло" – "Піза"

Таблиця Серії А після 11-го туру

Таблиця Серії А після 11-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Серії А після 11-го туру / © flashscore.ua

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася суперника у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Також ми розповідали, що аналітики оцінили шанси збірної України на вихід до фінального турніру ЧС-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie