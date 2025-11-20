Маркевич оцінив шанси збірної України у плейоф відбору на ЧС-2026

Мирон Маркевич / © ФК Дніпро

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич прокоментував результати жеребкування плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

У півфіналі плейоф кваліфікації на Мундіаль команда Сергія Реброва 26 березня 2026 року зіграє проти Швеції. Цей матч буде номінально домашнім для збірної України.

Переможець поєдинку Україна – Швеція у фіналі плейоф 31 березня 2026 року прийматиме тріумфатора пари Польща – Албанія.

"Швеція, безумовно, не найкращий варіант. Проте, якщо ми хочемо потрапити на чемпіонат світу, потрібно боротися, іншого варіанту немає. Шанси є завжди. Так, у шведів є кому грати, тим більше, що цю збірну очолив сильний англійський тренер Грем Поттер. Буде непросто, але у нас теж команда з ім'ям. Нехай Швеція нас боїться, а не ми їх.

У кого перевага? 50 на 50. І тут справа в тому, що до гри ще багато часу. Шведи провалили відбірний турнір, але, впевнений, навесні це буде інша команда, сильніша. На мій погляд, Швеція точно не слабша за Ісландію, з якою ми грали у відбірному циклі. На цій стадії змагань немає аутсайдерів", – сказав Маркевич у коментарі для сайту Meta.ua.

Жеребкування групового етапу фінального турніру ЧС-2026 заплановане на 5 грудня 2025 року.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що два основні футболісти збірної України пропустять півфінал плейоф відбору ЧС-2026.

Нагадаємо, також відбулося жеребкування міжконтинентального плейоф відбору на ЧС-2026.