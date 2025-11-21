Бундесліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Баварія" / © Associated Press

Від 21 до 23 листопада відбудуться матчі 11-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 21 листопада, грою між "Майнцом" і "Гоффенгаймом".

У суботу, 22 листопада, "Баварія" прийме "Фрайбург", дортмундська "Боруссія" позмагається зі "Штутгартом", "Баєр" завітає у гості до "Вольфсбурга", а "Айнтрахт" зійдеться з "Кельном".

Закінчиться тур у неділю, 23 листопада: "РБ Лейпциг" прийматиме "Вердер", а "Санкт-Паулі" зіграє з "Уніоном".

Розклад і результати матчів 11-го туру Бундесліги

П'ятниця, 21 листопада

21:30 "Майнц" – "Гоффенгайм"

Субота, 22 листопада

16:30 "Аугсбург" – "Гамбург"

16:30 "Баварія" – "Фрайбург"

16:30 "Боруссія" Дортмунд – "Штутгарт"

16:30 "Вольфсбург" – "Баєр"

16:30 "Гайденгайм" – "Боруссія" Менхенгладбах

19:30 "Кельн" – "Айнтрахт"

Неділя, 23 листопада

16:30 "РБ Лейпциг" – "Вердер"

18:30 "Санкт-Паулі" – "Уніон"

Таблиця Бундесліги після 10-го туру

Таблиця Бундесліги після 10-го туру / © flashscore.ua

