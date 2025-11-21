Запечені роли з креветками: рецепт смачної страви

Запечені роли з креветками у духовці tiktok.com_@petrocook

Запечені роли з креветками у духовці за рецептом зі сторінки Petrocook доводять, що кулінарні шедеври доступні навіть у домашніх умовах. Соковиті креветки, ніжний вершковий сир, хрусткий огірок і золотава сирна шапочка роблять цю страву справжнім гастрономічним відкриттям.

Інгредієнти

Сирна шапочка

Твердий сир 200 г

Майонез 3 ст. л

Ікра (намащення з банки) 2 ст. л

Часник 2 зубчики

Рис

Рис 200 г

Вода 220 мл

Заправка для рису

Оцет 9% 8 г

Кип’яток 15 г

Цукор 17 г

Сіль

Начинка

Листи норі 2 шт.

Креветки (обсмажені чи відварені)

Вершковий сир 150–200 г

Огірок 1 шт.

Соус унагі

Соєвий соус

Кунжут

Приготування

Натріть сир на дрібній тертці, додайте ікру, подрібнений часник і майонез. Добре перемішайте до однорідної маси, вона стане ніжною та ароматною прикрасою ваших ролів. Промийте рис і залийте холодною водою. Варіть 25–30 хв до готовності. Змішайте оцет, кип’яток, цукор і сіль. Залийте готовий рис, перемішайте та залиште на 10 хв під кришкою, щоб зерна просочилися ароматами. Змочіть руки водою, щоб рис не прилипав. На шорстку сторону листа норі викладіть близько 160 г рису. По центру розподіліть вершковий сир, додайте креветки та смужки огірка. Загорніть рол, змочіть край норі водою та щільно закрутіть. Наріжте рол гострим, вологим ножем на порції. На кожен шматочок викладіть сирну шапочку. Роли розкладіть на деко, застелене пергаментом, і запікайте у духовці 5–7 хв за 200°C до золотистої скоринки.

Поради

Використовуйте свіжі креветки та якісний вершковий сир, це гарантує насичений смак.

Гострий ніж і волога серветка допоможуть нарізати рол акуратно, щоб він не розпадався.

Сирну шапочку можна змінювати, експериментуйте з різними видами твердого сиру та додайте трохи зелені для кольору.

Запечені роли з креветками — це не тільки красиво та смачно, а й можливість проявити свою креативність на кухні. Ви контролюєте свіжість інгредієнтів, кількість спецій та зовсім не обмежені у фантазії. А ще це шанс здивувати гостей, щоб зробити романтичну вечерю незабутньою.

Спробуйте приготувати ці роли вдома і вони стануть вашим новим кулінарним хітом, краще за ресторан, простіше і з любов’ю.